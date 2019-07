Oscar 2020 Verdone | Servillo | Garrone e Giannini quartetto italiano nella giuria

spettacoloitaliano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Osca: Carlo, Toni, Matteoe Giancarlotra i 842 membri delladegli Academy Gliparlanoe tra gli 842 membri dell’Academy che selezioneranno le opere dell’Academy troviamo 4 eccellenze del nostro cinema: Carlo, Toni, Matteoe Giancarlo. Ilsarà accompagnato anche dal montatore Marco Spoletini (Dogman, The Wonders), le produttrici Francesca Cima (La Grande Bellezza, Youth), Donatella Palermo già nominati agli2017 per Fuocoammare, Gaia Bussolati e Francesco Grisi per la categoria Visual Effect (Il Campione, Il Primo Re) ...

