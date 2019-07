Oroscopo settimana dall' 8 al 14 luglio | opportunità per Leone | Bilancia passionale

Oroscopo settimanale dall'8 al 14 luglio : importanti novità per Cancro - Vergine socievole : L'Oroscopo settimanale da lunedì 8 a domenica 14 luglio vede lo Scorpione alla ricerca di certezze, mentre il Sagittario dovrà affrontare alcune discussioni in famiglia. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i 12 segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi è solo da tanto tempo potrà finalmente ritrovare la serenità accanto ad una persona. Chi ha invece una relazione potrà fare dei nuovi progetti a lungo termine. Sul lavoro potrebbe ...

Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio : polemiche sul lavoro per l'Ariete : La prima settimana del mese di luglio ha inizio. Scopriamo le previsioni per le prime giornate del secondo mese dell'estate, precisamente per le date fra il 1° e il 7 luglio. Di seguito le stelle con lavoro, amore e salute per tutti i segni zodiacali. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: è possibile che nascano delle polemiche legate all'ambito lavorativo, cercate di gestire con attenzione le situazioni che vi si presenteranno. In campo amoroso, ...

Oroscopo settimana dal 22 al 28 luglio : bene il Leone - Capricorno diviso in due : Nella settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 luglio, nei gradi dei Gemelli stazionerà la Luna che darà nuova spinta alla valorizzazione degli affetti, mentre Saturno e Plutone permarranno ancora nei gradi del Capricorno, il quale non vedrà favorito l'aspetto amoroso. Mercurio in Cancro, mentre Venere sarà nella costellazione del Leone insieme a Marte e al Sole. Toro ha nei suoi gradi ancora Urano, Giove in Sagittario concederà ai nativi ...

Paolo Fox Oroscopo domani - 1 luglio : previsioni inizio settimana : oroscopo domani segni di Aria, previsioni lunedì 1 luglio di Paolo Fox A comunicare come sarà l’inizio del mese di luglio ci pensa Paolo Fox con il suo oroscopo di domani dei segni di Aria (tratto dall’app Astri di Paolo Fox). GEMELLI: partono con la Luna nel segno quindi con una grande carica di energia e di propositività. Prima della fine dell’anno i contenziosi aperti rimarranno tali. BILANCIA: inizieranno la settimana ...

Oroscopo prima settimana di luglio : Leone e Sagittario favoriti in amore : Inizia il mese di luglio e con esso arrivano le previsioni astrologiche relative in particolare alla prima settimana di questo nuovo mese, ovvero quella compresa fra lunedì 1 e domenica 7. Le previsioni per tutti i dodici segni zodiacali riguardano amore, lavoro e fortuna....Continua a leggere

Oroscopo Branko - settimana inizio luglio : previsioni 30 giugno : Oroscopo di oggi e domani, 30 giugno 2019, Branko: le previsioni della settimana entrante Il mese di giugno è giunto ormai al termine perciò, sfogliando il libro “Branko 2019, calendario astrologico”, riveliamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di oggi e domani (domenica 30 giugno 2019) e della prima settimana di luglio, per ognuno dei 12 segni. A metà della settimana, l’Ariete ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 1° al 7 luglio 2019 : Nel periodo estivo l’appuntamento con le previsioni astrali dell’astrologo italiano più seguito è sul settimanale ‘DiPiù’...

L'Oroscopo della settimana fino al 7 luglio : Toro frettoloso - Cancro innamorato : Il passaggio planetario di Venere in Cancro e Marte in Leone nella prima settimana di luglio crea degli effetti benefici e dirompenti. Le previsioni astrali segno per segno approfondiscono le sensazioni amorose e le opportunità lavorative in modo completo e dettagliato nel seguente oroscopo settimanale. L'oroscopo settimanale Ariete: il vostro modo di amare per voi amici dell'Ariete diventerà più lucido grazie a un influsso lunare derivante ...

L'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio : Leone attraente - Vergine passionale : L'oroscopo della settimana dall'1 al 7 luglio vede lo Scorpione in ripresa sul piano sentimentale, mentre l'Acquario dovrà superare alcune situazioni spiacevoli. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: grazie a Mercurio in aspetto favorevole potrete stringere interessanti legami. Nelle giornate di giovedì e venerdì potreste avere qualche impedimento a causa della posizione contrastante di ...

Oroscopo del fine settimana - 29 e 30 giugno : calo fisico per il Leone - bene la Bilancia : L'ultima settimana di giugno è ormai arrivata, quelle di sabato 29 e domenica 30 saranno due giornate di recupero per l'Ariete e la Bilancia, che soprattutto per quanto riguarda i sentimenti vanno incontro ad un luglio molto vantaggioso. Al contrario potrebbero essere due giornate sottotono per il Leone, che risentirà di un calo di energie. Di seguito l'Oroscopo del week end per tutti i segni dello Zodiaco, con predizioni su amore, lavoro e ...

L'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio - 1ª sestina : Cancro 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dal 1 al 7 luglio 2019 è disponibile per tutti, pregno di novità e buone notizie riguardanti l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni. Target delle predizioni astrali di oggi, il periodo coincidente con la prima settimana del mese. Curiosi di sapere cosa riserveranno le effemeridi ai primi sei segni dello zodiaco? Bene, iniziamo immediatamente mettendo in rilievo i migliori ed i peggiori in assoluto, come sempre ...

Oroscopo settimanale dall'8 al 14 luglio : Cancro favorito - Ariete determinato : Nella settimana che va dall'8 al 14 luglio, i nativi Cancro saranno tra i favoriti in quanto a relazioni di coppia. Leone sarà determinato sul posto di lavoro e molto romantico con il partner, mentre Pesci e Sagittario dovranno aspettarsi qualche delusione nel corso della settimana. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, che va dall'8 al 14 luglio 2019. Previsioni Oroscopo dall'8 al 14 luglio 2019 segno per ...

L'Oroscopo della settimana dal 1 al 7 luglio - 2ª sestina : pagelle - Sagittario 'nove' : L'Oroscopo settimanale dal 1 al 7 luglio 2019 è arrivato con puntualità cronometrica all'appuntamento settimanale con voi lettori, amanti della buona Astrologia. Come da titolo iniziale quest'oggi le analisi astrali saranno applicate esclusivamente ai sei segni dello zodiaco rientranti nella seconda sestina. Ovviamente, per quei pochi che ancora non lo sanno, fanno parte della seconda metà zodiacale i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 luglio : novità per Leone e Sagittario : Nella settimana dal 22 al 28 luglio 2019, la Luna si sposterà dai Pesci, dove transita Nettuno, al segno dei Gemelli. Il Sole, Marte e Venere stazioneranno in Leone, mentre il Nodo Lunare e Mercurio saranno nel segno del Cancro. Plutone e Saturno proseguiranno il loro moto in Capricorno, come Giove nel Sagittario e Urano nei gradi del Toro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Ariete determinato Ariete: famiglia ...