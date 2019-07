Oroscopo estate 2019 e affinità di coppia | i match perfetti e quelli da evitare

Oroscopo dell'estate : sesso e vacanze in 12 segni e tormentoni cult : Luglio: l'aria di vacanza invoglia a nuovi incontri, l'abbronzatura invita a scoprire sempre più lembi di pelle, il cuore si fa matto.... Cosa dice l'Oroscopo dell'estate rispetto a sesso e amore? C'è chi sarà il re del flirt, ma anche chi, con Giove in opposizione, potrà solo stare a guardare. Ecco tutte le previsioni, ognuna abbinata a un tormentone estivo. Così, se anche non si cuccasse, ci si potrà comunque divertire e buttare nella mischia ...

L’Oroscopo dell’estate di Antonio Capitani : come andrà l’amore? : L'oroscopo di Antonio Capitani: 26 giugno - 2 luglioL'oroscopo di Antonio Capitani: 26 giugno - 2 luglioL'oroscopo di Antonio Capitani: 26 giugno - 2 luglioL'oroscopo di Antonio Capitani: 26 giugno - 2 luglioL'oroscopo di Antonio Capitani: 26 giugno - 2 luglioL'oroscopo di Antonio Capitani: 26 giugno - 2 luglioL'oroscopo di Antonio Capitani: 26 giugno - 2 luglioL'oroscopo di Antonio Capitani: 26 giugno - 2 luglioL'oroscopo di Antonio Capitani: ...

Branko di luglio 2019 : Oroscopo completo con previsioni dell’estate : oroscopo Branko luglio: le previsioni di tutto il mese e dell’estate 2019 Dal libro “Branko 2019-Calendario Astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’oroscopo di Branko del mese di luglio 2019 e di tutta l’estate, quindi con informazioni valide anche per agosto, per ciascuno dei 12 segni (nel libro sono disponibili, ovviamente, le previsioni complete e approfondite ...

Oroscopo estate - Branko : previsioni da oggi in poi - 27 giugno 2019 : Oroscopo oggi, 27 giugno, di Branko: le previsioni del giorno e di tutta l’estate 2019 Dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, nel quale è presente l’Oroscopo di Branko di tutto l’anno, riportiamo in questo pezzo alcune piccole informazioni generali relative allo zodiaco di oggi, giovedì 27 giugno 2019, e di tutta l’estate, con indicazioni valide per ognuno dei 12 segni. Nel pieno della bella ...

Oroscopo estate - Pesci : alti e bassi sul posto di lavoro - meglio le amicizie : L'estate per i nativi sotto il segno dei Pesci non sarà proprio tra i periodi migliori dell'anno, in quanto saranno presenti ancora dei problemi che si trascinano dalle settimane precedenti. In ambito amoroso, la situazione non migliorerà, le relazioni di coppia avranno ancora problemi, mentre per i single l'amore non arriverà. Sul fronte lavorativo ci saranno degli alti e bassi, con alcune giornate positive sul posto di lavoro, ed altre ...

Oroscopo estate - Acquario : amicizie e viaggi in primo piano : L'estate per i nativi del segno dell'Acquario sarà caratterizzata principalmente dalle amicizie, soprattutto quelle nate da poco tempo. Ci saranno dei successi lavorativi, soprattutto tra fine luglio e inizio agosto, anche se dovrete faticare un po' prima di arrivare ad avere il successo che meritate. Non sarete particolarmente stressati, ma ci sarà qualche litigio, in amore oppure al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

Oroscopo estate - Capricorno : profitti in arrivo - passione per le giovani coppie : L'estate per i nativi sotto il segno del Capricorno, sarà caratterizzata da un forte successo lavorativo, complice la notevole creatività che c'è in voi. In amore avrete a che fare con dei numerosi alti e bassi, ciononostante la carica erotica sarà particolarmente alta e la voglia di stare assieme al partner ci sarà anche in seguito ad un litigio. Riguardo alle amicizie, una persona a voi vicina potrebbe avere bisogno di voi. Andiamo a vedere ...

Oroscopo estate Sagittario : promozioni in arrivo - incontri importanti e amore per voi : L'estate per i nati sotto il segno del Sagittario sarà caratterizzata in particolare da un affiatamento di coppia a dir poco eccezionale e degli ottimi guadagni sul posto di lavoro. Sarà una stagione importante in quanto le novità sul fronte lavorativo saranno determinanti anche per quanto riguarda il vostro futuro. Infine avrete a che fare con delle nuove amicizie sotto l'ombrellone. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo ...

Oroscopo estate Bilancia : intesa di coppia al top - fortuna e guadagni dal vostro impiego : L'estate per i nati sotto il segno della Bilancia sarà a dir poco eccezionale per quanto riguarda la sfera sentimentale. La voglia di passare serate all'insegna dell'amore in compagnia del partner sarà il solo pensiero che avrete in mente quest'estate. Bene anche il lavoro, dove riuscirete ad ottenere degli importanti successi, anche se con un po’ di fatica. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per l'estate per i nativi ...

Oroscopo estate Scorpione : aumento delle finanze e probabili promozioni professionali : L'estate per i nativi sotto il segno dello Scorpione sarà caratterizzata da un notevole rialzo delle finanze, con un incremento dei guadagni. Per quanto riguarda la vostra vita sentimentale invece, dovrete lavorare a lungo per cercare di ripristinare il vostro rapporto di coppia. Ciò nonostante, se vi impegnerete a fondo, riuscirete nel vostro intento e ad avanzare una proposta per voi importante. Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per ...

Oroscopo estate Vergine : amore in risalita - interessanti risvolti con il vostro impiego : L'estate per i nativi sotto il segno della Vergine sarà caratterizzata principalmente dal lavoro, dove riuscirete ad ottenere degli importanti successi, anche se inizialmente il calo delle finanze potrebbe farsi sentire. Per quanto riguarda la vostra vita di coppia invece, siete in risalita rispetto alle giornate precedenti. La voglia di stare assieme al partner crescerà esponenzialmente, per poi esplodere verso il mese di agosto. Da tenere in ...

Oroscopo estate Leone : successi e conferme nel lavoro : L'estate per i nativi del Leone sarà a dir poco straordinaria, sia in amore che nel lavoro senza dimenticare la fortuna e la salute. Sarete pieni di energie, molto attivi sia per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, sia al lavoro, con guadagni sorprendenti. Insomma, sarà un'estate indimenticabile sotto ogni punto di vista. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per l'estate per i nativi sotto il segno del ...

Oroscopo estate - Cancro : seducenti e sentimentali - qualche problema al lavoro : L'estate dei nativi del segno Cancro sarà incentrata più che altro sulla passione e sui sentimenti di coppia per le relazioni di vecchia data. Al contrario, i single durante quest'estate saranno particolarmente seducenti nei confronti di una persona in particolare, con il solo obiettivo di dare inizio ad una relazione di coppia. Il lavoro passerà in secondo piano, mentre fortuna e salute saranno buone, ma comunque da tenere d'occhio. Andiamo a ...

Oroscopo estate Gemelli : grandi guadagni in arrivo - molta voglia di viaggiare : L'estate dei nativi sotto il segno dei Gemelli non sarà tutta rose e fiori, al contrario potrebbero esserci delle giornate no che vi causeranno parecchio nervosismo, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Invece, per quanto riguarda l'ambito lavorativo, saranno dei mesi praticamente perfetti sotto ogni punto di vista. Riuscirete infatti a lavorare sodo, con un po' di impegno ovviamente, ma soprattutto, massimizzerete come non mai ...