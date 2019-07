optimaitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Si intitolaildeie arriverà in radio venerdì 5 luglio. Ilpezzo dei fratellisarà disponibile in rotazione radiofonica dopo il grande successo di Sucker, che ha anticipato il disco del ritorno ufficiale del trio.I fratelli multiplatino nominati ai GRAMMY sono tornati insieme dopo anni trascorsi da solisti. I fan dell'epoca possono dirsi soddisfatti: dopo anni di attesa estenuante e di notizie su un presunto ritorno, finalmente nel 2019 quel sogno condiviso in tutto il mondo è diventato realtà.Attraverso il rilascio dell'album di inediti Happiness Begins (Island Records/Universal Music), isono tornati a far sentire la propria presenza sulla scena musicale internazionale e hanno annunciato una tournée che farà tappa anche in Europa, e in, il prossimo anno.Happiness Begins Tour toccherà 15 città europee, ...

OptiMagazine : Only Human è il nuovo singolo dei Jonas Brothers prima del concerto in Italia nel 2020 - RadioWebItalia : #JonasBrothers da venerdì 5 luglio in radio “Only Human” - creafics : @Only_human_girl Jsksj ???? -