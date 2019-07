Omicidio Legnano | movente e chi era Michele Campanella | la dinamica

termometropolitico

(Di mercoledì 3 luglio 2019)e chi era, laUna serie ininterrotta di litigi è il carattere schivo e solitario di Marcosarebbero alla base dell’consumatosi nella giornata di ieri a. Il settantunenne,, era appena rientrato a casa dopo il solito giro mattutino. Secondo una prima ricostruzione, il figlio della vittima, trentasettenne, si sarebbe scagliato contro il padre, armato di coltello. All’arrivo delle forze dell’ordine il pensionato era riverso a terra, mentre il figlio era ancora sporco di sangue, in stato confusionale. Anastasio: carriera, biografia e vita privata. Chi è l’ospite delle Universiadiparricidio, la vicenda Marco, nonostante le lunghe ore di interrogatorio, non è riuscito a spiegare agli inquirenti quanto accaduto, in modo ...

