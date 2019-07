Olanda-Svezia | Mondiali calcio femminile 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Stasera alle ore 21.00, a Lione (Francia), andrà in scena la seconda semifinale deiditra. Le tulipane e le scandinave si contenderanno l’ultimo posto utile per l’atto conclusivo in un match che si preannuncia molto equilibrato. Le olandesi vengono dai successi contro il Giappone e l’Italia e vogliono assolutamente continuare il proprio percorso dopo aver ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nello stesso tempo le scandinave, vittoriose nel difficilissimo scontro dei quarti di finale contro la Germania, non vogliono certo fermarsi qui e puntano a raggiungere in finale gli Stati Uniti, vittoriosi ieri contro l’Inghilterra.scenderanno in campo quest’alle ore 21.00 e la copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport e da Rai Sport, in streaming su Sky Go e su Rai Play. OA ...

