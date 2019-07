Nuovi studi confermano che l’asteroide interstellare ‘Oumuamua era proprio un asteroide

Sony sta pensando di acquisire Nuovi studi di sviluppo : Il quotidiano giapponese Nihon Keizai Shinbun ha pubblicato una serie di estratti di un'intervista con Jim Ryan, amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment.Come riporta Twinfinite, Ryan afferma che la società sta pensando di acquisire una serie di studi di sviluppo. Il motivo di questa scelta sta nel fatto che, quando aziende come Google decidono di entrare nel settore dei videogiochi, i contenuti diventano più importanti che ...

I Negramaro in studio per Nuovi progetti con Lele Spedicato : “Altre pagine di musica e di vita” : I Negramaro in studio per nuovi progetti. Questo è quanto testimoniano le immagini che arrivano dai social e che ha voluto rilasciare Giuliano Sangiorgi, leader del gruppo e voce della band salentina. Nell'immagine, anche Lele Spedicato, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare la battaglia più importante, quella per la sua vita. Colpito da emorragia cerebrale nel settembre del 2018, il chitarrista della band ha lottato con tutte le sue ...

Nuovi studi sulla particella di Majorana : verso l’era dei computer quantistici : (foto: gremlin via Getty Images) La fisica colpisce ancora. Oggi i riflettori sono puntati sulla particella di Majorana, dalle proprietà uniche, dato che è contemporaneamente particella e antiparticella di se stessa. Teorizzata circa 80 anni fa la particella sarebbe stata scoperta per la prima volta nel 2014 da un gruppo di scienziati coordinati dalla Princeton University. La sua presenza risulta importante perché ci avvicina alla possibilità di ...

Sony a caccia di Nuovi studi first-party? Un annuncio di lavoro sembra confermarlo : Già alle porte dell'E3 2019 si era parlato di una Sony che potrebbe aver acquisito nuovi studi o che comunque fosse al lavoro per dare via a una sorta di campagna acquisti per potenziare ulteriormente la famiglia first-party al lavoro sulle console PlayStation. Oggi un nuovo tassello sembra confermare che qualcosa si stia effettivamente muovendo.Un utente di ResetEra ha evidenziato la presenza di un annuncio di lavoro per il ruolo di M&A ...

“La Sindone non è di epoca medievale. Servono Nuovi studi per conoscerne l’età” : «La datazione della Sindone effettuata nel 1988 con il radiocarbonio non è corretta». Si è potuto «finalmente osservare i dati grezzi»: sono «disomogenei» e dunque la collocazione medievale del Sacro Lino «non è attendibile». Bisogna «realizzare un’altra misurazione». Non ha dubbi Benedetto Torrisi, professore statistico economico, che riassume cos...

Studio della Cgia : tra giugno e luglio previsti quasi 934 mila Nuovi ingressi nel mercato del lavoro : La congiuntura resta fiacca ma le Pmi non si fermano. Secondo le previsioni di assunzione programmate dagli imprenditori italiani, tra giugno e luglio dovremmo registrare quasi 934 mila nuovi ingressi nel mercato del lavoro. Tra questi, 2 su 3 (il 66 per cento) troveranno lavoro in una piccola impresa con meno di 50 dipendenti. E’quanto afferma uno...

Studio della Cgia : tra giugno e luglio previsti quasi 934 mila Nuovi ingressi nel mercato del lavoro : La congiuntura resta fiacca ma le Pmi non si fermano. Secondo le previsioni di assunzione programmate dagli imprenditori italiani, tra giugno e luglio dovremmo registrare quasi 934 mila nuovi ingressi nel mercato del lavoro. Tra questi, 2 su 3 (il 66 per cento) troveranno lavoro in una piccola impresa con meno di 50 dipendenti. E’quanto afferma uno...

Marvel Studios : online cinque Nuovi spot di Spider-Man : Far From Home! : Marvel Studios – Guarda ora le scene inedite presenti nei nuovi spot di Spider-Man: Far From Home pubblicati online dal MCU! Marvel Studios, dopo il successo al cinema ottenuto da Avengers: Endgame, il MCU prosegue la campagna promozionale dei prossimi film in programmazione… Ben cinque spot pubblicitari di Spider-Man: Far From Home sono stati diffusi attraverso i ... Leggi tuttoMarvel Studios: online cinque nuovi spot di ...

Tumore al seno metastatico : da Nuovi studi speranza di sopravvivenza : In Italia sono circa 37 mila le donne che convivono con il cancro al seno al quarto stadio. Dall’Asco di Chicago, il congresso dell’American Society Clinical Oncology, arrivano buone notizie grazie a nuovi studi e aggiornamenti al trattamento del Tumore al seno metastatico, inclusi il carcinoma mammario triplo-negativo Pd-L1-positivo e il carcinoma mammario Her2-positivo. I dati presentati da Roche comprendono i risultati della ...

Xbox all'E3 2019 : novità su Xbox Scarlett - Halo - acquisizioni di studi e possibili Nuovi giochi di Ninja Theory e Rare : Dopo il recente leak riguardante il possibile futuro di Microsoft, ecco arrivare una nuova carrellata di rumor da ResetEra, in cui si riportano le voci e le indiscrezioni su quello di cui si parlerà all'imminente E3 del colosso di Redmond.A quanto pare, all'E3 2019 di Xbox sentiremo parlare del nuovo titolo single-player degli sviluppatori di Hellblade, Ninja Theory: la compagnia starebbe lavorando su una sorta di gioco multiplayer, simile a For ...

La linea medical di LG si arricchisce di Nuovi modelli per l’utilizzo in studio e in sala operatoria : Nel settore medico e ospedaliero la tecnologia gioca oggi un ruolo particolarmente importante. L’implementazione di display al servizio di diverse specialità cliniche, dalla diagnostica alla chirurgia, è sempre più frequente. Consapevole dell’importanza della qualità della visione in ambito clinico e sanitario e forte di una presenza già consolidata proprio in questo settore, la divisione Business Solutions di LG Electronics (LG) ha scelto di ...