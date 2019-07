Nuove maglie Atalanta | tutto lo spettacolo delle divise per la prossima stagione FOTO e

Bologna - ecco le Nuove maglie per la prossima stagione [VIDEO] : Conclusa in maniera esaltante l’ultima stagione, rilanciata da Mihajlovic dopo i risultati negativi con Inzaghi, il Bologna guarda avanti. Confermato in panchina il tecnico serbo, la società rossoblu sta lavorando per allestire una rosa interessante in vista del prossimo campionato. Ma, prima del mercato, ci sono le nuove maglie. Attraverso il profilo ufficiale Twitter, infatti, il Bologna ha presentato le divise della stagione ...

De Laurentiis : “Anche questa volta per le Nuove maglie abbiamo cercato idee innovative” : Dopo il lancio ufficiale di ieri delle nuove Kombat per la stagione 2019/20, il presidente oggi ha espresso soddisfazione per aver creato ancora una volta qualcosa di nuovo e innovativo per i tifosi “Io e i miei figli Edo e Luigi abbiamo sempre cercato di ideare maglie innovative. abbiamo inventato la mimetica ed altre cose che poi sono state seguite anche nel campo della moda. Quando si inventano cose innovative, non sempre si trovano le ...

Per la Gazzetta i testimonial scelti per le Nuove maglie sono indizi di mercato : La scelta dei testimonial per le nuove maglie sono chiari indizi di mercato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Ieri il lancio delle nuove divise. I cinque calciatori azzurri scelti dalla società per indossarle e proporle al pubblico sono stati Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz, Milik, Zielinski e Koulibaly e questo, per la rosea, può essere un segno che i cinque siano destinati sicuramente a rimanere nel Napoli. Infatti, scrive il ...

Nuove maglie Real Madrid - tutto lo spettacolo delle divise per la prossima stagione [FOTO e VIDEO] : Nuove maglie Real Madrid – L’ultima stagione non è stata di certo entusiasmante in casa Real Madrid, il distacco in Liga dalla vetta è stato importante ed anche in Champions League il percorso è stato deludente. Il ritorno in panchina di Zidane rappresenta una garanzia, la dirigenza adesso è pronta ad intervenire massicciamente sul mercato per rinforzare la rosa. Nel frattempo sono state presentate le divise per la prossima ...

Napoli - ecco le Nuove maglie : pixel azzurri e colletto bianconero : Le novità corrono sui social, le notizie ora arrivano anche lì. E proprio in rete spuntano le prime immagini di quelle che sarebbero le nuove maglie del Napoli per la stagione 2019/20....

Il mistero delle Nuove maglie del Napoli : sono loro? : Dovrebbe essere quello che vi mostriamo in foto il design delle nuove maglie del Napoli per la prossima stagione. sono state consegnate ai rivenditori del Calcio Napoli per visionarle e ricevere suggerimenti e critiche e soprattutto misurare il gradimento di chi è addetto a venderle ai tifosi. La novità è che sul fronte della maglia non ci sarà più Pasta Garofalo. Quattro i modelli che siamo in grado di mostrarvi. Resterà da vedere se saranno ...

Lecce - presentate le Nuove maglie e la campagna abbonamenti : deciso anche il luogo del ritiro [FOTO] : Dopo la grande stagione che si è conclusa con la promozione nel campionato di Serie A, il Lecce pensa a confermarsi anche in massima categoria e programma il futuro. Questa mattina il vice presidente del sodalizio giallorosso Corrado Liguori ha presentato la campagna abbonamenti, la vendita partirà venerdì 7 giugno e fino al 21 sarà il periodo riservato ai tifosi che nelle stagioni sportive 17/18 e 18/19 hanno sottoscritto la tessera, dal ...