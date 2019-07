Nuove intercettazioni nel caso Csm | l' amica a Palamara | Abbiamo passato sette anni

Csm - indaga anche Milano : “ Nuove intercettazioni Lotti-Palamara. Dall’ad Eni documenti per screditare il pm Ielo” : La procura di Perugia ha trasmesso ai colleghi di Milano alcune intercettazioni dell’inchiesta in cui è coinvolto l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara: si tratta di dialoghi, ancora coperti da segreto, tra Luca Lotti e lo stesso Palamara in cui l’ex ministro affermerebbe di aver avuto dall’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi alcune carte sul fratello del procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, il magistrato che ha chiesto il suo ...

Di Maio : “Il Pd ha messo il bavaglio alle intercettazioni - non Berlusconi. Grazie a Spazzacorrotti ora Nuove inchieste” : “Prima di questo governo si era messo il bavaglio alle intercettazioni, e non l’aveva fatto Berlusconi. Noi abbiamo sbloccato una norma e succede come in Umbria, in cui c’era un segretario di una partito che diceva ‘se ci ascoltassero, stiamo facendo un reato ogni 5 minuti sulla sanità’ e lo stavano ascoltando Grazie a un virus trojan e lo hanno arrestato”. A dirlo, in pazza a Campobasso per il ballottaggio, Luigi ...