Nuova avventura per Yaya Touré | l’ivoriano vola in Cina | giocherà in… Serie B con il

Juventus - Rabiot al J Medical per le visite mediche : inizia la Nuova avventura con i bianconeri [FOTO e VIDEO] : La Juventus fa sul serio in vista della prossima stagione, i bianconeri hanno chiuso l’acquisto di Rabiot, un centrocampista in grado di fare la differenza, un altro colpo a parametro zero per la Vecchia Signora che rinforza una squadra già fortissima in attesa dell’assalto decisivo a de Ligt. Rabiot è arrivato poco fa al J Medical di Torino e si è sottoposto alle tradizionali visite mediche, poi ha firmato il contratto che ...

Svelati dettagli su Pokémon Masters - Nuova avventura in arrivo per dispositivi mobili : DeNA Co., Ltd. (in seguito DeNA), in collaborazione con The Pokémon Company, ha svelato ulteriori informazioni su Pokémon Masters, il prossimo gioco per dispositivi mobili in uscita mondiale su iOS e Android prevista nell'estate del 2019. In Pokémon Masters i giocatori partiranno per una nuova avventura per creare squadre formate da Allenatori e dai loro Pokémon compagni e cimentarsi in lotte in tempo reale tre contro tre.Pokémon Masters è ...

Newcastle - Rafa Benitez lascia il club bianconero : all’orizzonte una Nuova avventura in Cina : L’allenatore spagnolo non ha rinnovato il contratto con il Newcastle, preferendo iniziare una nuova avventura in Cina Rafa Benitez lascia il Newcastle, l’allenatore spagnolo non ha rinnovato il contratto con il club bianconero, che scadrà dunque il prossimo 30 giugno. A rendere nota la separazione è stata la società inglese sul proprio sito, chiudendo di fatto un rapporto durato tre anni e condito da una promozione in Premier ...

Roma - Paulo Fonseca è sbarcato a Fiumicino : inizia ufficialmente la Nuova avventura giallorossa : Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma, è nella Capitale per cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Il tecnico lusitano è giunto poco dopo le 7 all’aeroporto di Fiumicino da Kiev con un volo di linea Alitalia. Le sue prime parole: “Sono molto contento e motivato“. Futuro De Rossi, la bomba clamorosa: giocherà un altro anno in Serie A! L'articolo Roma, Paulo Fonseca è sbarcato a Fiumicino: inizia ...

Di Marzio : 'Pogba pensa più a una Nuova avventura alla Juve rispetto al passaggio al Real' : Ufficializzato e presentato il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, per la Juventus è tempo di dedicarsi al mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per incrementare la qualità della rosa bianconera. Gran parte degli investimenti dovrebbero passare da cessioni pesanti: su tutti potrebbe spiccare quella di Joao Cancelo, il terzino portoghese è arrivato a Torino lo scorso anno per 40 milioni di euro e potrebbe lasciare la Juventus per ...

Harry e Meghan lasciano la Royal Foundation - Nuova avventura benefica per loro - : Novella Toloni I duchi di Sussex hanno fatto sapere, in via ufficiale, di voler intraprendere un proprio cammino con una Fondazione benefica personale, abbandonando quella che gestivano insieme a William e Kate. E c’è chi parla dell’ennesima frattura tra i fratelli Harry e Meghan corrono da soli. Dopo la scissione “social” ecco arrivare quella benefica, gesti che allontanano sempre di più le due coppie reali. A marzo il Principe ...

FOTO – Di Lorenzo su Instagram : “Carico per la Nuova avventura…” : Il messaggio di Di Lorenzo su Instagram L’ex Empoli Giovanni Di Lorenzo ora nuovo giocatore del Napoli ha espresso tutto il suo entusiasmo per la sua nuova avventura in azzurro anche tramite Instagram, pubblicando lo scatto con il quale il suo nuovo club l’ha ufficializzato.Queste le parole che accompagnano lo scatto: “Felice e carico di iniziare questa nuova avventura!! Ci vediamo a Dimaro”. Con questa promessa ...

Il Napoli annuncia Di Lorenzo “Sono molto felice di questa Nuova avventura” : “Benvenuto a Napoli Giovanni!” Ha ufficializzato così, Aurelio De Laurentiis l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo. Il presidente ha dato il benvenuto al difensore che viene dall’Empoli sul suo profilo Twitter. L’accordo era stato già chiuso poco dopo la fine del campionato e il terzino aveva già fatto le visite mediche a Villa Stuart a fine maggio. molto soddisfatto Di Lorenzo. Queste le sue prime parole in ...

UFFICIALE – Di Lorenzo è il primo acquisto della SSC Napoli : “Sono felice - una Nuova avventura in un club prestigioso! Non vedo l’ora di iniziare!” : La Ssc Napoli ufficializza l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo dall’Empoli. Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli fa l’nnuncio UFFICIALE del primo acquisto della sessione 2019 2020: Giovanni Di Lorenzo Questo il messaggio del Presidente azzurro attraverso il proprio profilo twitter: “Benvenuto a Napoli Giovanni!”. Ecco le prime dichiarazioni di Di Lorenzo in azzurro: “Sono felice di questa mia ...

Nuova avventura per Emma Marrone : attrice in un film di Muccino. ‘Sono fuori di testa per la paura’ Leggi le sue parole : Non solo musica: Emma Marrone, 35 anni, sbarcherà anche al cinema, nelle vesti di attrice. A volerla non un regista qualsiasi, ma uno dei director più famosi e influenti d’Italia, Gabriele Muccino. A dare... L'articolo Nuova avventura per Emma Marrone: attrice in un film di Muccino. ‘Sono fuori di testa per la paura’ Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

NBA – LeBron James e le lamentele su Luke Walton alla vigilia della Nuova avventura con i Lakers : LeBron James non voleva Luke Walton come allenatore dei Lakers già prima di iniziare la sua nuova avventura a Los Angeles: l’indiscrezione La stagione 2018-19 di NBA è stata caratterizzata, ad inizio anno sportivo, dall’addio di LeBron James a Cleveland, per iniziare una nuova avventura con i Los Angeles Lakers. Il cestista americano non è riuscito nel suo intento di trascinare la squadra ai playoff, ma è riuscito comunque a ...

Adesso è ufficiale : inizia la Nuova avventura di Xavi - sarà l’allenatore dell’Al Sadd : Xavi è il nuovo allenatore dell’Al Sadd: inizia la nuova avventura dell’ex calciatore, a poche settimane dal suo ritiro A poche settimane dal ritiro da calciatore Xavi inizia la carriera da allenatore. Il 39enne catalano è il nuovo tecnico dell’Al Sadd, stessa squadra con al quale ha terminato la sua straordinaria carriera da giocatore. A dare l’annuncio ufficiale lo stesso club qatariota. (Spr/AdnKronos)L'articolo ...

Nuova avventura internazionale per il cantante Michelangelo Giordano : Dopo il successo ottenuto in Georgia, Michelangelo Giordano partirà verso la Polonia il prossimo 29 maggio per partecipare al XIX

Loredana Bertè diventa doppiatrice per La Famiglia Addams - una Nuova avventura per la signora del rock : Loredana Bertè diventa doppiatrice. Si tratta di un debutto, per l'artista di Bagnara Calabra, che dopo 40 anni di carriera presterà la voce a Nonna Addams nel prossimo film di animazione, La Famiglia Addams, che sarà nelle sale cinematografiche a cominciare dal 31 ottobre, proprio nel giorno dedicato ad Halloween. A darne l'annuncio è la stessa Loredana Bertè, che fa sapere della grande novità sui social attraverso gli hashtag ...