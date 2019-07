Nuoto | Europei junior Kazan 2019 | Benedetta Pilato vince l’oro nei 50 rana e si conferma

Nuoto - Europei juniores Kazan 2019 : Benedetta Pilato e Thomas Ceccon osservati speciali dell’Italia nelle acque russe : Da domani al 7 luglio la vasca di Kazan (Russia) sarà teatro di grande sfide tra le nuove leve del Nuoto continentale. Gli Europei 2019 juniores saranno una delle tappe importanti per i giovani che aspirano ad essere protagonisti anche nel mondo dei grandi della piscina. Una manifestazione che, spesso, è stata portatrice di tanti successi per il Bel Paese, ricordando quanto la squadra nostrana ha saputo fare nelle ultime edizioni, come le 15 ...

Nuoto - Paolo Barelli annuncia : “Presenteremo la candidatura di Roma ad ospitare gli Europei 2022” : Ha avuto luogo stamane la conferenza stampa di presentazione della 56esima edizione del Trofeo Sette Colli di Nuoto , prestigioso meeting del panorama internazionale, che si terrà nella magnifica piscina del Foro Italico in Roma dal 21 al 23 giugno. Incontro con i media che ha avuto per protagonisti il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli , il sindaco di Roma Virginia Raggi e il direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini. ...

Raggi : anche Roma candidata per ospitare Europei Nuoto 2022 : Roma – “Ovviamente per la candidatura di Roma agli Europei di nuoto del 2022 noi ci siamo”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la conferenza stampa al Foro Italico per la presentazione del 56esimo Trofeo internazionale di nuoto Sette Colli. Un’occasione di riscatto per Roma dopo il ‘no’ alle Olimpiadi? “Occasioni di riscatto per Roma ce ne sono state tantissime, come si puo’ ...