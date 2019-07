Non sculacciare

ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Niente più sculacciate. E niente più sberle, pizzicotti e ogni sorta di sgridata anche se sono a scopo educativo, perché rappresentano “violenze fisiche e psicologiche” che i bambini francesi non possono più sopportare. La Francia, ieri, ha detto addio al principio di autorità parentale, introducend

MicheleCarvi : @Susy473 Wow complimenti hai un culo da sculacciare e non solo @Susy473 ?? - 51_taurus : @smeralda331 Ora ti devo sculacciare,non si fanno queste cose ?????????????? - mikimikela2 : Cominciano a lavorare da due giorni e 3 lo vogliono libero ??????! Non tengono una laurea non sanno fare nulla e si at… -