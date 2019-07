Nicolato nuovo tecnico Under 21 azzurra grande soddisfazione

Chi è Paolo Nicolato : il nuovo ct della Nazionale Under 21 di calcio : Chi è Paolo Nicolato: il nuovo ct della Nazionale Under 21 di calcio Paolo Nicolato è un allenatore italiano con una lunga esperienza in fatto di Nazionale. Nato a Lonigo in provincia di Vicenza, il 21 dicembre 1966, il tecnico nella sua lunga carriera ha allenato sia il Chievo che il Lumezzane. E negli ultimi anni, prima di approdare agli azzurri dell’Under 21, è stato allenatore della Nazionale Under 18, Under 19 e Under 20. Paolo ...

Calcio - Paolo Nicolato è il nuovo tecnico della Nazionale Under 21. Ripartire dopo la delusione dell’Europeo l’obiettivo principale : dopo le dimissioni di Luigi Di Biagio in seguito alla disfatta dell’Europeo, la FIGC ha comunicato questa mattina la scelta di Paolo Nicolato come nuovo allenatore della Nazionale Under 21. La decisione si inserisce in una volontà di continuità con l’ottimo lavoro svolto alla guida dell’Under 19, secondo posto all’Europeo 2018, e dell’Under 20, sconfitta in semifinale nel Mondiale 2019. Il tecnico vicentino ...

