Nella vecchia fattoria rimasta senza animali

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Daniela Uva Dalla gallina all'asino: 130 razze domestiche sono in via di estinzione. Con gravi danni per la nostra biodiversità La gallina padovana, il cavallino della Giara, l'asino ragusano, la capra di Benevento e la pecora bellunese. Non sono solo alcune fra le più apprezzate razze da allevamento autoctone italiane: oggi questisono tristemente noti perché considerati a rischio in estinzione. Il numero degli esemplari è sceso progressivamente, fino a far scattare l'allarme. Secondo gli ultimi dati elaborati dalla Fao, e rilanciati da Coldiretti, sono attualmente 130 le razze da allevamento sull'orlo della scomparsa nel nostro Paese.lista nera ci sono equini, bovini, razze aviarie, ovini e suini. Tutti segnati dallo stesso destino: sparire per sempre a causa di incroci indiscriminati fra le razze, importazione di esemplari esotici, politiche di ...

