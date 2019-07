‘Ndrangheta a Roma | sequestrati beni per 120 milioni di euro a esponenti della

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Scriva, Morabito, Mollica,Velonà e Ligato: sono solo alcuni dei nomi di noti‘ndrangheta calabrese radicati acoinvolti nella maxi operazionepolizia che ha sequestratoper un valore di oltre 120di, tra cui anche 173 immobili. Il blitzDivisione anticrimineQuestura diha interessato non solo la Capitale ma anche altre 10 questure del Lazio e ha portato al sequestro diintestati adi spiccocriminalità organizzata calabrese trapiantata ae provincia fin dagli anni Ottanta. “Centosettantatre immobiliper un valore di 120diai danni‘ndrangheta. A. Eppure c’era chi sosteneva che nella Capitale non ci fosse la mafia. Quando lo Stato c’e’, non ce n’e’ per nessuno. Neppure per la mafia”, ha commentato su Twitter ...

