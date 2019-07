' Ndrangheta a Roma | sequestrati 173 immobili e beni per 120 milioni di euro

Colpo a ‘Ndrangheta a Roma : confiscati 120 milioni di euro : Roma – E’ in corso dalle prime ore della mattina un maxi sequestro da parte degli uomini della Divisione anticrimine della Questura di Roma, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro, nei confronti di esponenti di spicco della criminalita’ organizzata calabrese radicata a Roma e provincia gia’ dagli Anni 80. Tra i nomi degli ‘ndranghetisti colpiti dal provvedimento emergono Scriva, Morabito, Mollica, ...

Roma - blitz contro la 'Ndrangheta : maxi sequestro da 120 milioni di euro : Nell'operazione sono stati impiegati oltre 250 poliziotti. Tra i beni confiscati figurano 173 immobili tra la Capitale e altre città

'Ndrangheta a Roma - sequestrati 173 immobili e beni per 120 milioni : Maxi operazione della divisione anticrimine della questura, impegnati 250 agenti soprattutto nella capitale e nei dintorni

Blitz contro la Ndrangheta a Roma - maxi sequestro da 120 milioni : maxi sequestro da parte dei poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro, nei confronti di esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese radicata a Roma e provincia già dagli anni ’80. Tra i beni sequestrati 173 immobili tra Roma, Rignano Flaminio, Morlupo, Campagnano Romano, Grottaferrata e altre province italiane.Tra i nomi degli ...

Sequestrati 120mln a 'Ndrangheta a Roma : 7.50 Eseguito un maxi sequestro da parte dei poliziotti della divisione anticrimine della questura di Roma, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro, nei confronti di esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese radicata a Roma e provincia già dagli anni '80. Tra i beni Sequestrati 173 immobili tra la Capitale, Rignano Flaminio, Morlupo, Campagnano Romano,Grottaferrata e altre province italiane.Tra i nomi degli ...

Blitz contro la 'Ndrangheta a Roma : maxi-sequestro di beni : Sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 120 milioni di euro a esponenti della criminalità organizzata calabrese radicata a Roma. L'operazione, eseguita dalla Polizia di Stato (divisione anticrimine della Questura di Roma), è in corso dalle prime ore di questa mattina. Tra i nomi degli 'ndranghetisti ci sono Scriva, Morabito, Mollica, Velonà e Ligato.

'Ndrangheta in Emilia Romagna : 16 arresti/ Salvini : 'Nessuna tregua per i boss' : Blitz contro la 'Ndrangheta in Emilia: operazione 'Grimilde', 16 arresti tra cui quello di Giuseppe Caruso, Fratelli d'Italia, a Piacenza.

Emilia Romagna - blitz e arresti contro la 'Ndrangheta : anche il presidente del consiglio comunale di Piacenza : blitz contro la 'ndrangheta in Emilia Romagna, con arresti nei confronti di un clan storicamente legato alla famiglia mafiosa dei Grande Aracri di Cutro. Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi dell'operazione "Grimilde" spiccano Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grand

Blitz contro la 'Ndrangheta in Emilia Romagna - arrestato presidente del Consiglio comunale di Piacenza : In manette anche il presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso oltre ai boss Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri

'Ndrangheta in Emilia Romagna - arresti : 8.43 Nuovo colpo alla 'Ndrangheta in Emilia Romagna. Serie di misure cautelari da parte della Polizia nei confronti di presunti appartenenti alle cosche storicamente legate ai Grande Aracri di Cutro (Crotone). Fra gli arrestati il presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso. Centinaia le perquisizioni in tutta Italia. Associazione di stampo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, intermediazione illecita e ...

Lunedì notte c’è stata una grande operazione contro la ‘Ndrangheta in Emilia-Romagna : Lunedì notte c’è stata una grande operazione contro la ‘ndrangheta in Emilia-Romagna: la polizia ha eseguito 16 arresti, decine di perquisizione e sequestri di beni per diversi milioni di euro nell’ambito di un’indagine contro un clan affiliato alla costa grande

‘Ndrangheta - ergastolo per il boss di Cutro Nicolino Grande Aracri : la sua influenza arrivata fino all’Emilia-Romagna : Carcere a vita. La Cassazione mette il sigillo al processo “Kyterion”, inchiesta parallela dell’operazione “Aemilia” che ha svelato gli interessi della cosche crotonesi in Emilia-Romagna. È stata confermata, infatti, la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro. Da ieri sera, quindi, nella scheda personale del detenuto Nicolino Grande Aracri c’è scritto “fine pena mai”. Gli ermellini hanno condannato all’ergastolo il boss di Cutro accusato ...