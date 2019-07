MotoGp – Ai box di Valentino Rossi si pensa solo… positivo! Il post social di Flamigni dopo il terzo zero consecutivo [FOTO] : Matteo Flamigni sempre al fianco di Valentino Rossi: il post social del telemetrista del Dottore è da applausi E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di MotoGp: i campioni delle due ruote si sfideranno, a pochi giorni dal Gp d’Olanda, sul circuito del Sachsenring, per il Gp di Germania, ultimo round prima della pausa estiva. Ad Assen Valentino Rossi ha accumulato il terzo zero consecutivo di questa stagione difficile di ...

MotoGp – Subito una caduta ad Assen : spavento per Petrucci - il terribile volo fa allarmare gli uomini ai box : spaventosa caduta per Danilo Petrucci: il volo del ternano della Ducati nelle Fp1 del Gp d’Olanda fa allarmare i suoi uomini ai box Il weekend di gara del Gp d’Olanda è finalmente iniziato: i piloti della MotoGp sono in pista, sul circuito di Assen, per la prima sessione di prove libere. A circa mezz’ora dal termine delle Fp1, una brutta caduta ha fatto allarmare gli uomini ai box Ducati. Petrucci è stato infatti ...

MotoGp – Valentino Rossi amareggiato - Vinales imbufalito : le reazioni dei piloti Yamaha ai box dopo l’incidente causato da Lorenzo [VIDEO] : Valentino Rossi deluso e dispiaciuto, Maverick Vinales non nasconde tutta la sua ira: le reazioni dei piloti Yamaha dopo la caduta causata da Lorenzo a Barcellona E’ Marc Marquez il vincitore del Gp di Catalunay 2019: lo spagnolo della Honda ha trionfato davanti al suo pubblico, sul circuito del Montmelò, aiutato però anche dal maxi incidente causato da Jorge Lorenzo. Il maiorchino della Honda ha ‘atterrato’ in un colpo ...

MotoGp - box Ducati furioso contro Lorenzo : Tardozzi fulmina il maiorchino dopo l’incidente : Il team manager ha parlato subito dopo la carambola innescata da Jorge Lorenzo, fulminando il maiorchino della Honda Subito un colpo di scena nel Gp di Barcellona, a causarlo è la manovra di Jorge Lorenzo in curva 10, dove lo spagnolo innesca una carambola che obbliga al ritiro Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Maverick Vinales. Il maiorchino perde l’anteriore e travolge prima il forlivese della Ducati e poi facendo cadere i due ...

MotoGp 19 corre su PC - PS4 e Xbox One : il trailer e tutte le novità : L'italianissima Milestone ha annunciato che MotoGP 19 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC/STEAM. Il gioco arriverà anche su Nintendo Switch il 27 giugno. In piena aria da E3 2019 - al via a giorni in quel di Los Angeles -, MotoGP 19 celebra la passione per i motori di Milestone e della sua community, con innovazioni tecnologiche uniche che permettono un realismo e un livello di sfida mai visti prima. Grazie a MotoGP ...

MotoGp 19 disponibile da oggi su PC - PS4 e Xbox One : Milestone ha oggi annunciato che MotoGP 19 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC /STEAM. Il gioco arriverà su Nintendo Switch il 27 giugno. MotoGP 19 celebra la passione per i motori di Milestone e della sua community, con innovazioni tecnologiche uniche che permettono un realismo e un livello di sfida mai visti prima. Grazie a MotoGP 19 i giocatori potranno prendere parte alla stagione 2019, scegliendo se ...

MotoGp – Retroscena Marquez : “Pirro mi seguiva - sembra che la Ducati gliel’abbia detto. Sono tornato ai box e li ho fregati così” : Marc Marquez si prende la pole al Mugello sfruttando la scia di Dovizioso. Lo spagnolo spiega la sua strategia in conferenza stampa e sottolinea come sia stata la Ducati a mettergli Pirro ‘alle costole’ Con la ‘furbizia del campione’, Marc Marquez si è preso la pole position al Mugello. Il pilota spagnolo ha chiuso le qualifiche in prima posizione, sfruttando la scia di Andrea Dovizioso. Dalla Ducati è arrivata ...

MotoGp – Dalla Q1 al quinto posto in griglia : la reazione di Valentino Rossi al rientro ai box a Le Mans [VIDEO] : La reazione di Valentino Rossi al rientro ai box al termine delle qualifiche del Gp di Francia Si sono disputate oggi le qualifiche del Gp di Francia: Marc Marquez ha conquistato la sua 55ª pole position, che gli ha permesso di raggiungere Valentino Rossi al secondo posto, alle spalle di Doohan, lasciandosi alle spalle le Ducati di Petrucci e Miller. Anche a Le Mans Valentino Rossi è dovuto passare Dalla Q1, riuscendo, questa volta, a ...

MotoGp - Valentino Rossi non le manda a dire : “qualcuno al box ha sbagliato evidentemente qualcosa” : Il pilota della Yamaha è apparso alquanto deluso per il risultato delle prove libere di oggi, nonché per il problema avuto alla catena Non proprio una giornata positiva per Valentino Rossi a Le Mans, il pilota della Yamaha ha chiuso al tredicesimo posto la seconda sessione di libere, lontano dalle posizioni di vertice. AFP/LaPresse Una situazione complicata da descrivere anche per il pesarese, apparso molto deluso ai microfoni di Sky Sport ...

MotoGp – Jorge Lorenzo entra nel box Ducati : i frame dell’esilarante errore del maiorchino [FOTO] : I frame dell’errore di Jorge Lorenzo a Jerez de la Frontera: il maiorchino entra nel box Ducati invece che in quello Honda Durante il weekend di gara di Jerez de la Frontera Jorge Lorenzo è stato protagonista di una simpatica gaffe: il maiorchino ha sbagliato infatti box, entrando in quello della Ducati, sua ex squadra, anzichè in quello Honda. Jorge Lorenzo ha poi ammesso di essersi confuso, ma solo dopo diversi giorni sui social ...