Motocross | Tony Cairoli e l’addio al sogno Mondiale | infortunio decisivo | la maledizione

(Di mercoledì 3 luglio 2019)ha ormai detto addio aldi vincere il2019, il siciliano dovrà infatti saltare il doppio appuntamento in Indonesia (7 luglio a Palembang, 14 luglio a Semarang) e, dopo aver già rinunciato all’appuntamento in Germania, può ormai considerarsi fuori dalla lotta per il titolo iridato. Il 33enne si trova al momento a 83 punti di distacco da Tim Gajser che in Oriente avrà l’occasione per incrementare ulteriormente il proprio vantaggio (sono in palio complessivamente 100 punti) rendendosi poi praticamente imprendibile quando mancheranno soltanto sei Gran Premi al termine della stagione. L’alfiere della KTM aveva incominciato benissimo la stagione vincendo sette manche su dieci, poi però dal GP di Portogallo ha incominciato a faticare e ha prestato il fianco a Tim Gajser che ha addirittura vinto 9 gare su 10 prendendo il largo in ...

