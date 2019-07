Motocross | Tony Cairoli e Jeffrey Herlings costretti al saltare il doppio appuntamento in

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Niente da fare per il nostro Antonioe per. I due campioni del mondo, infatti, sarannoa dare forfait in vista delimpegno in Indonesia del Mondiale 2019 di MxGP, classe regina del. Il siciliano, dopo aver saltato l’in Germania, soffre ancora alla spalla e quindi non è ancora in grado di affrontare gli sforzi dei round iridati a Palembang e a Semarang. Stesso discorso perche, ancora non al meglio per il suo ormai arcinoto problema al piede destro, dovrà rimanere a guardare. “Non era questa la notizia che avremmo voluto dare. Sfortunatamentenon è riuscito a recuperare abbastanza per tornare a competere in questo momento in MxGP. Sapevamo poi cheavrebbe avuto bisogno di più tempo dopo la sfortuna in Lettonia. Chiaramente è una situazione difficile e stiamo controllando costantemente i progressi ...

ildicece : RT @corsedimoto: MXGP - Tony Cairoli e Jeffrey Herlings costretti a dare forfait per la doppia tappa in Indonesia. I due campioni non si so… - corsedimoto : MXGP - Tony Cairoli e Jeffrey Herlings costretti a dare forfait per la doppia tappa in Indonesia. I due campioni no… - dinomoto3 : Diego Russo Giovanni Tiano Dino Dandolo Valerio Irlando Tony Cerbone Guido Gargiulo Emilia Bonaventura Bonaventura… -