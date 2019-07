Morgan risponde al duro attacco di Renato Garbo | “Perché tanto livore?”

Morgan presenta il nuovo brano 'Per per sempre' per rispondere a tutte le provocazioni : Morgan ancora al centro di una bufera mediatica. Questa volta, a riempire le pagine dei rotocalchi di tutta Italia è lo sfratto (già annunciato qualche mese fa) dalla sua casa di Monza, che è stata acquistata tramite regolare asta da una acquirente anonima. Il procedimento per arrivare al sequestro giudiziario della sua dimora è partito dalla sua ex compagna, Asia Argento, da cui ha avuto una figlia, Anna Lou. La Argento ha lamentato più volte ...

Asia Argento risponde a Morgan : ‘Sfratto non è colpa mia ma sono pronta ad ascoltare’ : “Mi dispiace che Marco abbia individuato me come capro espiatorio per le sue scelte dissennate ma non ha perso casa per colpa mia”: così Asia Argento ha commentato le dichiarazioni del suo ex compagno Morgan, fresco reduce da uno sfratto – come lui stesso ha raccontato in pubblico. Ora il cantautore “dice di volere il mio aiuto. Non capisco in che senso e in che modo” ha proseguito l’attrice e regista che però ...