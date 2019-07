Mit | Tav Brescia-Padova si farà | fermarla costa troppo

Bufera Csm - sumMit notturni tra togati e politici per spartirsi i voti : al tavolo con Palamara anche Lotito : Un terremoto senza fine. E' quello che sembra aver investito la magistratura e in particolare il suo organo di autogoverno. Dalle carte emergono incontri segreti per far nominare un procuratore gradito al posto di Pignatone. Vi partecipavano anche i dem Ferri e Lotti

Roland Garros – Wawrinka vola agli ottavi : DiMitrov ko in tre set : Stan Wawrinka vola agli ottavi di finale: lo svizzero batte in tre set Dimitrov Wawrinka e Dimitrov sono tornati in campo oggi, per il match valido per i 16esimi di finale del Roland Garros, dopo l’interruzione di ieri sera per oscurità. Il match è durato tre ore e 20 minuti di gioco e ha visto sorridere il tennista svizzero numero 28 del ranking ATP. Il vincitore del Roland Garros 2015 ha battuto il suo rivale bulgaro in tre set, ...

"Sono più ribelle di quando ero giovane e iMitavo i punk" - : Antonio Lodetti Domani il cantautore inizia il tour estivo «Lavoro con l'uncinetto tra folk, blues e rock» Lui non cambia... Va di moda l'elettronica, impazza il web, ma Davide Van De Sfroos si diverte alla vecchia maniera, suonando dal vivo. Ha appena concluso il tour invernale nei teatri e sta già preparando quello estivo che parte domani dal Festival Spirito del Pianeta di Chiudugno, in provincia di Bergamo, ricco di date ...

A Civitavecchia un coMitato si batte per chiudere col carbone senza tuffarsi nel gas : Mario Silvestri racconta un episodio che svela la furbizia della classe dirigente quando è messa di fronte a decisioni ineludibili, in cui si affanna a salvare capra e cavoli. Eravamo nel 1957, ed era in palio il lancio del nucleare in Italia. Ad una riunione ufficiale negli States viene chiesto al professor Medi, alto funzionario del Ministero, “lei inclina verso i reattori ad uranio naturale o verso quelli ad uranio arricchito?”. Dopo un ...

Palermo - quattro dodicenni devastano una scuola : «IMitavamo Fortnite» : quattro ragazzini di 12 anni di Villabate, in provincia di Palermo, hanno confessato di aver distrutto una scuola "per imitare i protagonisti del videogioco Fortnite". Il quartetto non si...

Stavolta Valentina Vignali passa il liMite : Laudoni la querela - : Valentina Vignali è una fonte, inesauribile?, di spunti, da quando ha deciso di esternare il possibile in merito alla sua vita privata e pubblica in questa edizione numero 16 del Grande Fratello. Non ...

Gran Turismo : l'8 maggio 1998 debuttava il Mitico videogioco : È l' 8 maggio 1998 . Quel giorno, la Polyphony Digital , azienda giapponese della Sony sviluppatrice di videogiochi, lancia sul mercato europeo il primo 'Gran Turismo' , un titolo che entrerà nella ...

Pfas : via libera al tavolo ministeriale per liMiti nazionali : Un tavolo ministeriale che lavorerà con urgenza per porre dei limiti nazionali allo scarico sui Pfas a catena lunga, ovvero dei composti organici che contaminano le acque. E’ il risultato di una riunione che si è svolta ieri pomeriggio al ministero dell’Ambiente, convocata dal ministro Sergio Costa alla presenza di Ispra, Snpa, Regione Veneto e direzioni tecniche. La prima riunione è prevista nei prossimi 10 giorni e il tavolo ...