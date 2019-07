Migranti | Lupo Pd | ' clima avvelenato | c' è chi alimenta tensioni sociali'

Migranti : Lupo e Cracolici (Pd) - 'Salvini non faccia lo struzzo' : Palermom 28 giu. (AdnKronos) - "Il ministro Salvini non può continuare a nascondere la testa sotto la sabbia come uno struzzo, facendo finta di ignorare che a Lampedusa continuano ad arrivare migliaia di Migranti con piccole imbarcazioni, per accanirsi solo contro le ONG. Salvini sa che nell’ultimo