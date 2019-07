Meteo | Italia spaccata in due | allerta meteo in quattro regioni

Maltempo - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : “persistono forti piogge e temporali al Nord Italia” : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia continuano ad essere interessate da infiltrazioni di aria fresca in quota, che danno luogo, ancora, ad una spiccata instabilità, con attività temporalesca intermittente e localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori ...

Meteo infernale! Da venerdì torna il caldo africano - punte di 44 gradi sull'Italia : Negli ultimi giorni il caldo ha allentato la sua morsa sul Nord Italia, ma da venerdì è previsto un nuovo rialzo delle temperature: a Milano, Verona e Bologna si toccheranno i 36°-37°. Ancora peggio al Sud con punte massime di 44 gradi\\ Nuova ondata di caldo africano in arrivo in Italia. La tregua che si sta registrando in questi giorni al Nord e al Centro per effetto di un cedimento della struttura dell'alta pressione africana, ...

Allerta Meteo - nuovo avviso di Estofex per il Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo al Nord Italia in questa prima parte di settimana caratterizzata da violenti temporali e grandinate sulle regioni settentrionali. Anche per la giornata odierna, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi. Livello di Allerta 1 per l’arco alpino e il Massiccio Centrale principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello di Allerta 2 per la ...

Allerta Meteo - Mercoledì 3 Luglio estremo sull’Italia : caldo esagerato al Centro/Sud - temporali violentissimi al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi in quasi tutt’Italia, pur con qualche temporale pomeridiano in atto all’estremo Nord, al confine tra il Piemonte e la Francia nel Parco nazionale del Mercantour e al confine tra il Friuli Venezia Giulia e l’Austria meridionale, tra Tarvisio e Villaco, proprio nella zona del valico. Le temperature sono elevate in tutt’Italia, soprattutto al Sud tra Puglia e ...

Meteo Luglio - le Previsioni : nuova ondata di caldo innescherà maltempo estremo con temporali e grandine in tutt’Italia : Il mese di Luglio è iniziato ieri con forti temporali e violente grandinate al Nord Italia: il maltempo condizionerà in modo molto pesante il prosieguo del mese. Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, infatti, sono particolarmente preoccupanti: il caldo aumenterà per tutta la settimana, e in modo particolare nel weekend l’aria tornerà ad essere rovente, soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo al Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo che si abbatte su una lunga fascia dell’Europa centrale. In particolare, esiste un’Allerta Meteo di livello 1 per un corridoio, che include anche il Nord Italia, che va dalla Francia meridionale alla Bielorussia meridionale e all’Ucraina settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Livello ...

Meteo Protezione Civile domani : temporali al Nord Italia : La giornata di domani vedrà un ritorno a condizioni di instabilità atmosferica sul Nord Italia con lo sviluppo di fenomeni termo-convettivi soprattutto sui settori montuosi, localmente in...

Previsioni Meteo : il Nord Italia si prepara a forti temporali e grandinate : A partire da domani tornerà ad essere presente dell'instabilità atmosferica sulle nostre regioni settentrionali. Merito di un leggero indebolimento del campo di alta pressione sub-tropicale che da...

Meteo - il picco dell’ondata di caldo africano sull’Italia : temperature percepite di +48°C al Nord [DATI] : L’ondata di caldo africano che sta stringendo nella sua morsa l’Italia (e anche gran parte dell’Europa) ha fatto innalzare vertiginosamente le temperature massime con valori mediamente attorno ai +40°C. La situazione è ancora più complessa se si considerano le temperature percepite, che risentono di diversi fattori, tra cui l’umidità: secondo i dati ufficiali dell’Aeronautica Militare, si registrano picchi di +48°C ...

Meteo - allarme caldo : bollino rosso in molte città italiane - attivato il numero verde : Le temperature in questi giorni stanno raggiungendo livelli record in molte città italiane e gli esperti Meteorologi sottolineano che sarà ricordata come l’estate più calda degli ultimi anni. Si tratta di un clima torrido che sta mettendo in seria difficoltà molti cittadini e, in particolar modo, soggetti con problematiche fisiche che li espone maggiormente ai possibili danni alla salute legati alle alte temperature come gli anziani e i bambini. ...

SPILLO/ Italia a 40°C - così è arrivata la dittatura del Meteo : Fa un caldo bestiale? È colpa nostra: di chi legge, del suo vicino, di tutti. È il politically correct applicato al meteo, chi ha obiezioni è un reprobo

Previsioni Meteo - FOCUS sull’ondata di caldo africano : Centro/Nord Italia verso i +40°C… e oltre! : Il fortunato motto che anima Buzz Lightyear in Toy Story, “verso l’infinito… e oltre!“, non era certo riferito all’escalation del caldo che sta interessando il nostro Pianeta, ma anche senza scomodare trend climatologici, possiamo oggi riproporlo a quello che sta succedendo nel Meteo di queste ore in Italia: l’ondata di caldo africano che è iniziata ieri con temperature elevatissime su gran parte del Paese, ...

Previsioni Meteo - Italia spaccata in due : caldo africano senza precedenti al Nord e forti temporali al Sud : Previsioni Meteo – Mentre il Nord Italia “brucia” per l’eccezionale ondata di caldo africano in corso con temperature sempre più alte (stamattina le minime sono state altissime in tutto il settentrione), al Sud il clima è decisamente più mite. A Bari e Brindisi la temperatura attuale è di +30°C, in Sicilia abbiamo +31°C a Palermo e Catania, circa 5-6°C in meno rispetto alle temperature che contemporaneamente si stanno ...