Meno tre a Dimaro Nuova tribuna e un cartellone luminoso per un mister-x

Truffe finanziarie - arrestato sedicente broker : ha incassato alMeno 3 - 5 milioni di euro in tre anni : Nel giro di tre anni, il 28enne autodefinitosi enfant prodige dei fondi d'investimento, era riuscito a ingannare i risparmiatori promettendo rischi zero ma ingenti guadagni

Gazzetta : Per chiudere un contratto con De Laurentiis ci vogliono alMeno tre giorni : Che trattare con il presidente del Napoli non sia esattamente una passeggiata è noto. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta quanto affermato da un avvocato che ha avuto a che fare con il patron del Napoli. “Per concludere un contratto con un’azienda di Aurelio De Laurentiis ci vogliono almeno tre giorni di lavoro pieni dei legali” Dice così la fonte non meglio identificata. Che il quotidiano sportivo indica come un esperto ...

Caldo africano : mucche stressate - -10% di latte in Meno : “Oltre agli uomini a soffrire il Caldo sono anche gli animali nelle case e nelle fattorie dove le mucche con le alte temperature stanno producendo per lo stress fino al 10% circa di latte in meno rispetto ai periodi normali“: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti dell’innalzamento della colonna di mercurio oltre i +40°C nell’ultima settimana “con le difficoltà maggiori nella pianura padana dove si concentrano gli ...

Huawei festeggia il successo dei P30 : in Meno di tre mesi venduti oltre 10 milioni di esemplari : Huawei rignrazia pubblicamente i propri fan, annunciando di aver superato la quota di 10 milioni di smartphone della serie Huawei P30, in meno di tre mesi dal lancio. L'articolo Huawei festeggia il successo dei P30: in meno di tre mesi venduti oltre 10 milioni di esemplari proviene da TuttoAndroid.

Nove milioni di persone giocano a Candy Crush Saga per alMeno tre ore al giorno : E 400mila ci giocano per oltre 6 ore al giorno, ma secondo i dirigenti della società produttrice non c'è un problema di dipendenza

Sei Meno mamma delle altre! Alessia Cammarota attaccata dal web : Alessia Cammarota travolta da una polemica da parte di alcune mamme, che l'hanno accusata di essere "meno madre" di loro perché ricorsa all'epidurale. Le critiche del web hanno colpito anche Alessia Cammarota, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Aldo Palmeri, l’uomo con cui si è sposata e ha messo su famiglia.-- Alessia, che è sempre molto attiva sui social, ha scelto di rispondere ad alcune domande degli utenti non ...

AlMeno 5 persone sono morte nel deragliamento di un treno in Bangladesh : Almeno 5 persone sono morte e più di 100 sono state ferite nel deragliamento di un treno in Bangladesh nella regione di Moulavi Bazar, a circa 130 chilometri nord est dalla capitale Dacca, dove era diretto. I soccorritori sono ancora

Treno cade da ponte ferroviario in Bangladesh : alMeno 4 morti e 65 feriti : Cinque vagoni di un Treno passeggeri sono caduti ieri da un ponte ferroviario nel nordest del Bangladesh: almeno 4 persone sono morte e altre 65 sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto a Kulaura, nel distretto di Moulvibazar, intorno alla mezzanotte, mentre il convoglio Upaban Express si stava dirigendo verso la capitale Dacca. Un funzionario locale ha spiegato che il ponte avrebbe ceduto mentre il Treno lo stava attraversando, per ...

Tragedia a Nettuno : ruMeno sale sul tetto del treno e muore folgorato : Il ventenne è morto sul colpo, rimanendo folgorato dai cavi elettrici che alimentano il convoglio: inutili i soccorsi di rianimazione. Un ragazzo di venti anni ha perso la vita dopo essere salito sul tetto di un treno, dove è rimasto folgorato dalla corrente elettrica dei cavi che alimentano il mezzo. La Tragedia si è consumata questa notte verso le ore 01.30 nella stazione ferroviaria di Nettuno, che collega la cittadina del ...

Maltempo - devastante grandinata a Modena : auto e finestre distrutte - vento a 110km/h - alMeno 15 feriti [FOTO e VIDEO] : Il fronte temporalesco che sta provocando fenomeni meteo estremi al Nord Italia, ha colpito nelle ultime ore l’Emilia Romagna dopo essersi abbattuto in mattinata sulla Lombardia (con picchi di 110mm tra Monza e Bergamo) e ieri su Torino (72mm in centro, con gravi danni e purtroppo anche una vittima). Un violento temporale s’è abbattuto nel primo pomeriggio su Modena, dove sono caduti 35mm di pioggia e la temperatura è crollata a ...

Bimbo annegato a Mirabilandia : oltre alla madre sono alMeno 10 gli ingagati : Gli investigatori al lavoro su eventuali responsabilità penali: oltre a chi aveva il compito di vigilare sul Bimbo, e cioè la madre, anche il servizio di salvataggio e la sua organizzazione interna

Ho letto tre definizioni di ‘pace’ e Salvini non ne rispetta nemMeno una : La brillante idea è venuta a una signora tedesca. Si chiama Beatrix von Storch e siede nel Bundestag, il parlamento federale della Germania, per l’AfD, un partito di estrema destra: nel corso delle ultime elezioni europee si è alleato con l’Europa delle Nazioni e della Libertà (ENF), formazione di partiti sovranisti cara a Matteo Salvini, leader della Lega, ministro dell’Interno e (vice)premier. Ebbene, la signora è convinta che Salvini meriti ...

Scattano oggi 13 giugno alcune rimodulazioni TIM da 1 - 99 euro : alMeno tre offerte coinvolte : Data importante quella del 13 giugno sul fronte delle rimodulazioni TIM. Come sempre avviene all'interno del nostro magazine, quando Scattano determinati aumenti vogliamo condividere coi nostri lettori una sorta di reminder, in modo che sia perfettamente chiaro quello che sta avvenendo in Italia. Considerando il fatto che il termine massimo per cambiare operatore senza pagare penali potrebbe variare da un utente all'altro, diventa fondamentale ...

Rainbow Six Quarantine potrebbe essere annunciato all'E3 - alMeno secondo un rumor : secondo alcune indiscrezioni, Ubisoft rivelerà uno spin-off non competitivo nella serie Rainbow Six all'E3. Il gioco si chiamerà Quarantine e la sua ambientazione sarà lo spazio.Come riporta VG247, il progetto aveva un altro nome inizialmente, Pioneer, ed era stato svelato attraverso una missione all'interno di Watch Dogs 2 che chiedeva di irrompere in un ufficio di Ubisoft. Pioneer era stato diretto da Alex Hutchinson di Far Cry 4 e doveva ...