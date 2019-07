Mediaset | torna la Champions League | così Pier Silvio Berlusconi ha beffato la Rai

Diritti tv - la Champions League torna sulle reti Mediaset : accordo raggiunto con Sky [DETTAGLI] : Giornata importante per quanto riguarda la questione dei Diritti tv, dopo la parentesi Premium la Champions League torna sugli schermi Mediaset. L’annuncio è arrivato direttamente dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi: “dal prossimo anno la migliore partita della Coppa Campioni verra’ trasmetta, ‘free’, da Canale 5”, ha detto durante la presentazione dei palinsesti Mediaset a Santa ...

Palinsesti Mediaset 2019 - Piersilvio Berlusconi : “Torna Celentano e farà quello che doveva fare. La Champions? E’ stato complicato” : A Santa Margherita Ligure Mediaset ha svelato i Palinsesti della prossima stagione. Tra new entry, riconferme, ritorni eccellenti e dubbi ancora non risolti. Ecco tutte le novità dei prossimi mesi sulle reti del Biscione. LA CHAMPIONS LEAGUE TORNA SU CANALE 5 AL MERCOLEDI’ SERA PER DUE ANNI La notizia era circolata nei giorni scorsi ora è ufficiale: Mediaset ha trovato con Sky l’accordo per la Champions League. “La migliore ...

Beppe Fiorello - arrivederci Rai : dopo 21 anni torna a Mediaset : Beppe FiorelloBeppe FiorelloBeppe FiorelloBeppe FiorelloBeppe FiorelloLa fiction si chiama Gli Orologi del Diavolo e segna il ritorno di Beppe Fiorello a Mediaset dopo una vita di militanza in Rai, dove si è destreggiato in decine e decine di ruoli e sceneggiati fino alla sua decisione di passare alla controparte, che aveva accolto il suo esordio nel 1998 in Ultimo, diretto da Stefano Reali. Il suo ultimo impegno su Raiuno risale a febbraio nel ...

Adrian Torna in Tv! Il Comunicato Mediaset! : Sicuramente molti di voi ricorderanno Adrian, la serie tv di Adriano Celentano, famosa per i suoi spot a tutto volume. Ebbene, Adrian tornerà tra qualche mese, lo rivela la stessa Mediaset. Ecco tutti i dettagli! Ve la ricordate Adrian? La serie a cartoni animati, con annesso spettacolo, ideata dal vulcanico Adriano Celentano? Siamo quasi certi che, se ve la ricordate, è solo per via degli spot spacca timpani che, nelle settimane precedenti la ...