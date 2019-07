Mediaset ha acquistato i diritti televisivi in chiaro della Champions League

ilpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’amministratore delegato di, Pier Silvio Berlusconi, ha comunicato durante la presentazione dei palinsesti autunnali che nei prossimi due anni i canalitorneranno a trasmettere una partita ina settimana di UEFA. L’accordo, dal valore di circa

