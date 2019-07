Mediaset | arriva Antonella Clerici? La risposta sibillina di Pier Silvio Berlusconi

Barbara d’Urso lascia Domenica Live? Arriva la decisione di Mediaset : Barbara d’Urso non molla la sua Domenica Live Dopo il grande successo di Live-Non è la d’Urso più di qualcuno ha parlato nei giorni scorsi di un probabile addio di Barbara d’Urso a Domenica Live. Secondo alcune indiscrezioni Mediaset avrebbe chiesto alla conduttrice napoletana di lascia re la Domenica pomeriggio per dedicarsi alla prima serata, dove […] L'articolo Barbara d’Urso lascia Domenica Live? Arriva la ...

Mediaset va in Olanda - arriva la nuova Mfe : Mediaset cambia nome e cambia indirizzo per sottolineare la sua vocazione a diventare un player europeo della tv generalista. Si chiamera' Mediaforeurope, oppure in breve MFE, e avra' sede in Olanda. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione, che sottoporra' la proposta di riorganizzazione societaria all'assemblea degli azionisti che si terra' il 4 settembre. Per quanto riguarda l'attivita' quotidiana dell'azienda, pero', non sono previsti ...