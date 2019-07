Mazda CX-30 - In Italia con prezzi da 24 750 euro

Mazda CX-30 2019 : prezzo - data uscita in Italia e interni. Le versioni : Mazda CX-30 2019: prezzo, data uscita in Italia e interni. Le versioni Arriverà a settembre nelle concessionarie ma i prezzi sono già oggi conosciuti. Il Crossover compatto di casa Mazda, è stato presentato al Salone di Torino Parco Valentino, giunto alla quinta edizione. L’autovettura nasce sulla base di Mazda 3, da cui eredita il design Kodo – Soul of Motion e i propulsori diesel e benzina mild hybrid. Ecco tutti gli altri ...

Mazda CX-30 in Italia al Salone dell’Auto di Torino 19-23/6/2019 Parco Valentino : La Mazda CX-30, il nuovo crossover compatto Mazda svelato all’ultimo Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra lo scorso marzo, verrà presentata al pubblico Italiano in anteprima nazionale al prossimo Salone dell’Auto di Torino, la kermesse motoristica Italiana giunta alla sua 5ª edizione, che si terrà dal 19 al 23 giugno presso il Parco del Valentino. La Mazda CX-30, lunga 4,39 metri, si posiziona per dimensioni e caratteristiche tra la Mazda ...