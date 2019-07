Mazda CX-3 - Una settimana con la 1 8 Skyactiv-D Exceed Day 3 - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La protagonista del Diario di bordo di questaè laCX-3 1.8-D nellallestimento top di gamma, l. Dentro il cofano cè un quattro cilindri diesel da 116 CV, abbinato al cambio manuale a sei marce. Il listino di questa versione parte da 25.920 euro ma lesemplare in prova è dotato di alcuni optional. Tra questi, il navigatore (400 euro), la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto (250 euro), la vernice metallizzata Premium Soul Red Crystal (1.100 euro), il classico rosso, li-Activsense Technology (1.000 euro), che include diversi sistemi di assistenza alla guida, e il Leather Pack (1.500 euro), disponibile solo in abbinamento al pacchetto di assistenza alla guida, che si concentra più sullestetica e prevede, per esempio, il rivestimento degli interni di pelle e limpianto audio Bose. Con tutte queste aggiunte, il prezzo dellesemplare in prova arriva ...

