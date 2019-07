Mattarella a Salisburgo | manifestanti in favore della comandante della SeaWatch 3

Austria - Sergio Mattarella in visita a Salisburgo. Manifestanti urlano slogan per la capitana di Sea Watch : ‘Carola libertà’ : Una manifestazione per la liberazione della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, è in corso a Salisburgo sotto la casa natale di Mozart, dove si trova in visita il Presidente Sergio Mattarella. Circa una quarantina di attivisti locali si sono radunati all’ingresso del sito storico, urlando slogan come “Libertà per Carola” e “Antifascismo”, rigorosamente in italiano. Diversi anche gli slogan contro Matteo ...

