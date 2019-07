Massimo Bossetti | la testimonianza che cambia tutto | chi assicura la sua innocenza

Massimo Bossetti trasferito nel carcere di Bollate/ Delitto Yara 'ora potrà lavorare' : Massimo Bossetti trasferito dal carcere di Bergamo a quello di Bollate: esaudita la sua richiesta, ora potrà lavorare e aiutare la sua famiglia.

Omicidio Yara Gambirasio - Massimo Bossetti trasferito al carcere di Bollate : Il muratore di Mapello condannato in Cassazione per l'Omicidio della piccola Yara Gambirasio, è stato trasferito come da richiesta dei suoi legali dal carcere bergamasco di via Gleno, dove era recluso, a quello milanese di Bollate. In questi giorni, invece, il suo avvocato Claudio Salvagni prepara la richiesta di revisione del processo. "Abbiamo una pista che porta all'estero".Continua a leggere