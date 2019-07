Maserati - Grasso nuovo responsabile Maserati | arriva dalla Nike

quattroruote

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Il gruppo FCA ha nominato unper il marchio. Davide, ex ad della Converse, di proprietà della, assume il ruolo di Chief operating officer (direttore operativo) del brand del Tridente ed entra al contempo nel Group executive council (Gec), il massimo organo direttivo del costruttore italo-americano.Wester diventa presidente esecutivo. Harald Wester, che ha ricoperto l'incarico di COO dallo scorso ottobre, assume, invece, il ruolo di presidente esecutivo della, nonché ulteriori incarichi all'interno del gruppo Fiat Chrysler. Le sue responsabilità di Chief technical officer (Cto) vengono, infatti, ampliate per includere le attività di Global Powertrain e di Global Vehicle Engineering. In tale ruolo, l'ingegnere tedesco saràdi tutte le attività di sviluppo e ingegnerizzazione del prodotto rientranti nellattuale strategia di ...

Affaritaliani : FCA nomina Grasso COO di Maserati, ascesa per Wester - ANSA_Motori : #ANSAmotori | Davide Grasso nuovo responsabile operativo Maserati. Wester assume ruolo di executive chairman del Tr… - preuniop : FCA: cambiamenti nel Team di leadership FCA nomina Grasso Chief Operating Officer di Maserati; Wester assume il ruo… -