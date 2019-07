Mariafelicia Carraturo alla cerimonia apertura Universiadi 2019 | chi è

termometropolitico

(Di mercoledì 3 luglio 2019): chi èsarà la sirena Partenope durante ladidi questa sera della trentesima edizione delle, che si terranno a Napoli. L’apneista profondista napoletana record del mondo sarà la sirena durante il segmento didellae avanzerà con una coda argentata lunga 60 metri in un San Paolo che per una notte si trasforma nel Golfo di Napoli, con il mare che invaderà il terreno di gioco. Chi èha 48 anni, è erede dell’omonima dinastia di pasticceri napoletani e lo scorso 25 agosto ha stabilito il nuovo record del mondo Cmas (ConfederazioneMondiale Attività Subacque) a Sharm el Sheikkh di apnea in assetto variabile con la monopinna, scendendo ad una profondità di 115 metri in 3 min e 4 secondi. Ad oggi nel ...

contattogiorgi : - ABosurgi : RT @NapoliToday: #Sport Universiadi Napoli, intervista alla 'Sirena Partenope' dell'inaugurazione - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Sport Universiadi Napoli, intervista alla 'Sirena Partenope' dell'inaugurazione -