Maria De Filippi | Sabrina Ferilli nuovo giudice di Tu Si Que Vales

Temptation Island - il perché del successo del format di Maria De Filippi. E voi - vorreste vederlo un “video di Filippo”? : Che gran filibustiere, Zeus. Traditore impenitente, capace di inventarsi gli espedienti più bizzarri per sedurre e ingannare così la moglie, Era. Si dice di un patto tra i due secondo il quale Zeus avrebbe dovuto esserle fedele per 300 anni, la durata di una luna di miele mitologica. E ci riuscì, il “nostro”, a non tradirla. Per 300 anni: poi rieccolo, il Gigi Rizzi dell’Olimpo. Playboy si può dire ineguagliabile, anche per via ...

Amici Vip : Maria De Filippi ha scelto la conduttrice? Chi è : Maria De Filippi ha deciso chi condurrà Amici Vip? La Hunziker in pole Mentre la presentazione ufficiale dei Palinsesti Mediaset è prevista per oggi, con il solito embargo che farà sapere tutto domani, Tvblog ha anticipato che a condurre la prima edizione di Amici Vip sarà Michelle Hunziker. La conduttrice che viene dal successo di All Together Now, sarebbe in pole per condurre la versione celebrity del programma di Maria De Filippi. ...

Amici Vip : Maria De FIlippi ha scelto la conduttrice? Chi è : Maria De FIlippi ha deciso chi condurrà Amici Vip? La Hunziker in pole Mentre la presentazione ufficiale dei Palinsesti Mediaset è prevista per oggi, con il solito embargo che farà sapere tutto domani, Tvblog ha anticipato che a condurre la prima edizione di Amici Vip sarà Michelle Hunziker. La conduttrice che viene dal successo di All Together Now, sarebbe in pole per condurre la versione celebrity del programma di Maria De FIlippi. ...

Maria De Filippi - ex di Amici fa un appello : “Con me batterebbe Rai1!” : Amici di Maria, Valerio Pino: “Con me la De Filippi supererebbe la concorrenza” Valerio Pino è stato uno dei ballerini professionisti delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi, ma parecchie sue dichiarazioni hanno fatto arrabbiare la padrona di casa che ha scelto di non riconfermarlo più all’interno dei suoi programmi. Il ballerino rivelò pubblicato di aver avuto un rapporto sessuale con un collega dietro le quinte, ...

Uomini e Donne - opinionista di Maria De Filippi : “Farei L’Isola!” : Jack Vanore di Uomini e Donne svela: “Farei L’Isola dei Famosi” L’Isola dei Famosi è uno di quei programmi la cui fine viene sancita anno dopo anno: vuoi per gli scandali (il famoso canna-gate), vuoi per gli ascolti imbarazzanti, vuoi per le polemiche che ogni anno si tira dietro come una palla da carcerato. Eppure si parla già della prossima edizione che dovrebbe andare in onda nel 2020 quasi certamente con la ...

Mediaset - il primo Amici senza Maria De Filippi alla conduzione. Rivoluzione in tv - ballano due nomi : A Mediaset è tutto pronto per la prima edizione di Amici senza Maria De Filippi in studio. Una Rivoluzione che, è bene avvisare i fan dello storico talent di Canale 5, riguarderà solo la nuova "versione Vip". Si tratta di un format inedito, che andrà in onda parallelamente al fratello maggiore e ve

Amici Vip - il nuovo programma di Maria De Filippi. Indiscrezione : chi sarà il conduttore (e quale show salta) : Maria De Filippi vuole produrre la versione vip di Amici. Dopo il successo di Temptation Island Vip, pare che Mediaset abbia gradito molto il nuovo format che sarà trasmesso al posto di Music Farm. Secondo alcune indiscrezioni Amici Vip andrà in onda parallelamente all'edizione normale del programma

Amici Vip : Maria De Filippi promuove a conduttrice un’ex allieva? : Maria De Filippi sceglie Diana Del Bufalo per la conduzione di Amici Vip? In queste settimane si sta parlando molto di Amici Vip, ovvero una delle novità più interessanti per la prossima stagione di Canale5. Il programma, come sappiamo, non sarà condotto da Maria De Filippi ma si sta pensando a un nome da mettere alla guida dello spinoff di Amici. Tra i nomi fatti è spuntato quello di Diana Del Bufalo, una delle giovani attrici più amate che ...

Amici Vip senza Maria De Filippi : ecco chi sarà il probabile conduttore : Chi condurrà Amici Vip su Canale 5: i nomi dei probabili conduttori Dopo il successo di Temptation Island Vip, Maria De Filippi ha deciso di produrre anche la versione Vip di Amici. Un’idea che è piaciuta parecchio a Mediaset che per lasciare spazio al nuovo format ha mandato in soffitta il revival di Music Farm, […] L'articolo Amici Vip senza Maria De Filippi: ecco chi sarà il probabile conduttore proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini fa il nome di Maria De Filippi : lo aiuterà nella conduzione : Alfonso Signorini condurrà Il Grande Fratello Vip al posto di Ilary Blasi. A metterci lo zampino è proprio lei: Maria De Filippi. Secondo quanto anticipato da Alberto Dandolo, infatti, Signorini per la realizzazione della sua edizione avrebbe chiamato la moglie di Maurizio Costanzo per chiederle con

Uomini e Donne - ex tronista di Maria De Filippi : “Mi sentivo morire” : Tronisti Uomini e Donne: Giovanni Conversano racconta cos’è successo dopo l’addio a Maria De Filippi Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiù uscito in edicola oggi Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne, con la quale ha parlato del periodo difficile che ha vissuto dopo l’addio al programma di Maria De Filippi che gli ha dato popolarità e successo. Quando sono ...

Iva Zanicchi fuori da Tu Sì Que Vales : Maria De Filippi e il suo gruppo starebbero cercando un sostituto : Tra qualche settimana inizieranno le registrazioni di Tu si que Vales, show record d'ascolti del sabato sera di Canale 5, e tra i riconfermati non figura Iva Zanicchi. A rivelarlo è Alberto Dandolo su Dagospia. In questi giorni infatti Maria De Filippi e il suo gruppo di lavoro stanno scegliendo chi

Maria De Filippi contro Barbara D’Urso : I Vari Indizi! : Tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso sembrano esserci dei problemi irrisolti. L’hanno notato i telespettatori dopo le numerose frecciatine di Raffaella Mennoia e gli indizi in diretta. Tra le conduttrici di Mediaset c’è apparentemente sempre stata una grande amicizia e solidarietà. E fino a poco tempo fa si credeva che fosse lo stesso tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso: quest’ultima veniva spesso invitata a ...

Jefeo - rivelazione di “Amici di Maria de Filippi” - sarà a Villa Bellini di Catania il 7 settembre. : Il 7 settembre a Villa Bellini di Catania ci sarà anche Jefeo. Per il rapper milanese che con la sua