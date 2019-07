Maltempo | violenti temporali sulle Dolomiti | torrente ingrossato in Val Zoldo | salvato

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Un gruppo di 26 bambini e 9 accompagnatori di una associazione scout è stato tratto in salvo nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco in Val di(Belluno), dopo essere rimasto bloccato dall’ingrossamento di un, a causa del. L’intervento, cui ha preso parte anche il Soccorso alpino, è avvenuto in località Pralongo. Gli scout si sono trovati il sentiero bloccato dalle acque del, fuoriuscito dall’alveo per forti piogge. Il gruppo e’ stato condotto in salvo in una colonia parrocchiale. L'articoloin Valgruppo di scout Meteo Web.

