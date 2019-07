Maltempo | violenti temporali al Nord | serata da incubo con grandine | vento e saette FOTO

Maltempo - violenti temporali sulle Dolomiti : torrente ingrossato in Val Zoldo - salvato gruppo di scout : Un gruppo di 26 bambini e 9 accompagnatori di una associazione scout è stato tratto in salvo nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco in Val di Zoldo (Belluno), dopo essere rimasto bloccato dall’ingrossamento di un torrente, a causa del Maltempo. L’intervento, cui ha preso parte anche il Soccorso alpino, è avvenuto in località Pralongo. Gli scout si sono trovati il sentiero bloccato dalle acque del torrente, fuoriuscito ...

Maltempo - violenti temporali in Val di Fassa : è un disastro - donna travolta e uccisa da un torrente in piena : violenti temporali si sono abbattuti sulle Dolomiti, come mostrano le immagini del video in fondo all’articolo. A seguito di un’esondazione del rio San Nicolò nell’omonima vallata laterale della Val di Fassa, in Trentino, una donna risultava dispersa dopo essere stata travolta dall’improvviso ingrossamento del rio dovuto al forte temporale che nel primo pomeriggio di oggi ha scaricato una notevole quantità di acqua. Alla ...

Ondata di Maltempo al Nord Italia : violenti e temporali a Vicenza e Biella - danni e numerosi interventi : Ancora in corso gli ultimi interventi dei vigili del fuoco per il violento temporale che si è abbattuto ieri sera a Vicenza e gran parte della provincia, che ha causato la caduta di alberi, pali e danni d’acqua. Almeno una cinquantina le richieste d’intervento giunte alla sala operativa del 115, a fronte di oltre 25 interventi effettuati. A Vicenza, in contrà San Marco intorno alle 23, un fulmine ha innescato un incendio sul tetto di ...

Maltempo - violenti temporali a Milano : crollano pannelli dei controsoffitti dell’ospedale Sacco : Alcuni pannelli dei controsoffitti dei reparti di Medicina, della sala d’attesa del pronto soccorso e della sala d’attesa pediatrica dell’ospedale Sacco di Milano sono parzialmente crollati nel pomeriggio di oggi a causa di infiltrazioni dovute al Maltempo. Un crollo si e’ verificato anche nella rimessa delle automediche. Non risultano feriti. Per trasportare i pazienti dal pronto soccorso al reparto di Emodinamica, ...

Maltempo - violentissimo nubifragio a Torino : città imbiancata dalla grandine - 72mm di pioggia - gravi danni e freddo improvviso [FOTO e VIDEO] : Forti temporali stanno colpendo il Nord, soprattutto il Piemonte e il Veneto. Particolarmente critica la situazione a Torino, dove si è abbattuto un violentissimo nubifragio e una forte grandinata. Sono stati registrati 72mm di pioggia nelle ultime ore e la temperatura è crollata a +14,9°C alle 15.30 durante il nubifragio, dopo una massima di +27,5°C registrata alle 13.30. Eloquenti le immagini che trovate nella gallery scorrevole in alto a ...

Maltempo con violenti temporali e grandine su parte del Nord ovest. Caldo afoso al Centro sud : Roma - Nelle ultime ore la Valle d'Aosta ed il Piemonte sono state ripetutamente colpite da forti temporali e nubifragi, con allagamenti, disagi e locali violente grandinate. Alcuni escursionisti sono rimasti bloccati nella zona del Monte Bianco, con i soccorsi resi difficoltosi dal Maltempo. Allagamenti, smottamenti e violente grandinate in Val Formazza, qui con caduta massi nelle strade e fiumi in piena, così come in generale tra ...

Forte Maltempo in Francia : violenti temporali con grandine di 5cm e raffiche a 140km/h. Adolescenti colpiti da fulmine [FOTO e VIDEO] : violenti temporali si sono abbattuti sul nord della Francia nelle scorse ore, in particolare sull’Ile de France e su Hauts-de-France con piogge intense, forti raffiche di vento, chicchi di grandine di grandi dimensioni e un’intensa attività elettrica. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 105km/h in cima alla Torre Eiffel, ma 138km/h a Septsarges (regione Grand Est) e 132km/h a Rocroi (Grand Est). Spettacolare il video che trovate in fondo ...

Allerta Meteo - inizio Giugno di Maltempo al Centro/Sud : violenti temporali nel weekend - nubifragi e grandinate : Inizia oggi, Sabato 1° Giugno, l’Estate Meteorologica 2019. Ma il tempo è estivo soltanto al Nord Italia, dov’è tornato a splendere il sole con temperature in forte aumento: domani, Domenica 2 Giugno, avremo picchi diffusamente superiori ai +30°C in pianura Padana, come possiamo osservare dalle precise mappe del modello Moloch elaborato dall’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Situazione Meteo ...

Maltempo senza sosta : Martedi' di temporali con fenomeni anche violenti : Una vasta area depressionaria in lenta risalita verso Nord sta caratterizzando il tempo sull'Italia con piogge e temporali diffusi. La situazione non migliorerà affatto nella giornata di domani,...

Maltempo - violenti temporali in Lombardia nella notte : piene improvvise - salvataggi in extremis : Forte Maltempo nella notte al Nord Italia, con intensi temporali nel cuore della pianura Padana e soprattutto in Lombardia. Un violento nubifragio si è abbattuto nell’Oltrepò Pavese, tra la Valle Staffora e la Val di Nizza. In poco meno di un’ora sono caduti oltre 55mm di pioggia. Alcune case sono state allagate ai piani terreni, altre abitazioni sono rimaste isolate, in seguito all’esondazione di un torrente. Chiuso per circa ...