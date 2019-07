Maltempo | temporali violentissimi su Milano in serata | 85mm in centro | gravi danni e

Maltempo - violenti temporali al Nord : serata da incubo con grandine - vento e saette [FOTO] : Il Maltempo non molla la sua presa sul Nord Italia per il quale si prospetta una serata da incubo tra grandine, vento e fulmini. violenti temporali stanno colpendo la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto, la Toscana e le Dolomiti, dove nelle scorse ore una donna è stata travolta dall’esondazione del rio San Nicolò nell’omonima vallata laterale della Val di Fassa e ha perso la vita, ritrovata a decine di metri di distanza dai soccorritori. ...

Maltempo - violenti temporali sulle Dolomiti : torrente ingrossato in Val Zoldo - salvato gruppo di scout : Un gruppo di 26 bambini e 9 accompagnatori di una associazione scout è stato tratto in salvo nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco in Val di Zoldo (Belluno), dopo essere rimasto bloccato dall’ingrossamento di un torrente, a causa del Maltempo. L’intervento, cui ha preso parte anche il Soccorso alpino, è avvenuto in località Pralongo. Gli scout si sono trovati il sentiero bloccato dalle acque del torrente, fuoriuscito ...

Maltempo - violenti temporali in Val di Fassa : è un disastro - donna travolta e uccisa da un torrente in piena : violenti temporali si sono abbattuti sulle Dolomiti, come mostrano le immagini del video in fondo all’articolo. A seguito di un’esondazione del rio San Nicolò nell’omonima vallata laterale della Val di Fassa, in Trentino, una donna risultava dispersa dopo essere stata travolta dall’improvviso ingrossamento del rio dovuto al forte temporale che nel primo pomeriggio di oggi ha scaricato una notevole quantità di acqua. Alla ...

Maltempo - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : “persistono forti piogge e temporali al Nord Italia” : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia continuano ad essere interessate da infiltrazioni di aria fresca in quota, che danno luogo, ancora, ad una spiccata instabilità, con attività temporalesca intermittente e localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori ...

Allerta Meteo - attenzione al Maltempo di stasera : temporali furiosi in pianura Padana! Intanto al Sud si brucia con +40°C : Allerta Meteo – Come ampiamente previsto nelle scorse ore, è una giornata caldissima al Centro/Sud Italia e soprattutto tra Puglia e Basilicata dove la temperatura ha già raggiunto +39°C a Marina di Ginosa, +38°C a Pisticci, +37°C a Marconia, Tursi e Pomarico, +36°C a Grottaglie, Cerignola, Amendola, Gravina di Puglia e Montescaglioso. Le temperature più elevate in città, invece, hanno raggiunto i +35°C a Firenze, Foggia, Cosenza e ...

Ondata di Maltempo al Nord Italia : violenti e temporali a Vicenza e Biella - danni e numerosi interventi : Ancora in corso gli ultimi interventi dei vigili del fuoco per il violento temporale che si è abbattuto ieri sera a Vicenza e gran parte della provincia, che ha causato la caduta di alberi, pali e danni d’acqua. Almeno una cinquantina le richieste d’intervento giunte alla sala operativa del 115, a fronte di oltre 25 interventi effettuati. A Vicenza, in contrà San Marco intorno alle 23, un fulmine ha innescato un incendio sul tetto di ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il Maltempo al Nord : “forti temporali - criticità gialla in 5 Regioni” : Allerta Meteo – Un flusso di correnti fresche di origine atlantica continua ad erodere il bordo settentrionale dell’anticiclone di origine Nord-africana che da giorni interessa l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori settentrionali, con attività temporalesca localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo Luglio - le Previsioni : nuova ondata di caldo innescherà Maltempo estremo con temporali e grandine in tutt’Italia : Il mese di Luglio è iniziato ieri con forti temporali e violente grandinate al Nord Italia: il maltempo condizionerà in modo molto pesante il prosieguo del mese. Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, infatti, sono particolarmente preoccupanti: il caldo aumenterà per tutta la settimana, e in modo particolare nel weekend l’aria tornerà ad essere rovente, soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e ...

Maltempo : in Veneto in arrivo temporali - dichiarato stato di attenzione : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - Tra la sera di oggi, e la mattina del 4 luglio, il Veneto sarà interessato da fenomeni temporaleschi, particolarmente nelle zone montane e pedemontane, specie nel pomeriggio-sera. In particolare domani, 3 luglio, i fenomeni potrebbero estendersi anche alla pianura. Sara

Maltempo : temporali sulle montagne venete - allerta gialla : Venezia, 1 lug. (AdnKronos) - Si profilano rovesci e temporali oggi pomeriggio sulle Dolomiti e da domani, in particolare nella seconda parte della giornata, nelle aree prealpine e pedemontane del Veneto. Saranno possibili locali fenomeni intensi, con forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche

Maltempo - centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco a Bologna dopo i temporali di ieri : Dalle 20 di ieri sera alle 8 di questa mattina sono stati circa 140 gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bologna per il violento nubifragio che ieri pomeriggio ha colpito citta’ e provincia. Contando quelli durante l’emergenza, si sono superati i 200 interventi complessivi solo nel Bolognese. Alberi pericolanti, rami caduti, allagamenti di strade e cantine, infissi, tapparelle e lucernari delle mansarde o ...

Maltempo - violenti temporali a Milano : crollano pannelli dei controsoffitti dell’ospedale Sacco : Alcuni pannelli dei controsoffitti dei reparti di Medicina, della sala d’attesa del pronto soccorso e della sala d’attesa pediatrica dell’ospedale Sacco di Milano sono parzialmente crollati nel pomeriggio di oggi a causa di infiltrazioni dovute al Maltempo. Un crollo si e’ verificato anche nella rimessa delle automediche. Non risultano feriti. Per trasportare i pazienti dal pronto soccorso al reparto di Emodinamica, ...

Maltempo estremo al Nord - temporali come “bombe” in Lombardia : nubifragi - grandine e freddo - Milano allagata [LIVE] : Si intensifica il Maltempo che sta colpendo la Lombardia. Violenti temporali si sono abbattuti nelle ultime ore nei dintorni di Bergamo, dove la temperatura è crollata addirittura a +13°C e sono caduti 104mm di pioggia ad Ambivere e 90mm a Mapello. Nella Brianza e a Milano gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto 97mm a Monza, 92mm a Villasanta, 88mm a Nova Milanese, 80mm a Milano San Leonardo, 76mm a Vimodrone e Cinisello Balsamo. Alle 11.15 ...

Maltempo sul Lago di Como : temporali e fulmini - tra poche ore la visita di Obama : Il Maltempo che sta colpendo il Nord Italia ha investito anche la zona del Lago di Como dove, precisamente a Laglio, sono attesi nelle prossime ore Barack Obama e famiglia, ospiti di George Clooney. L’ex presidente USA dovrebbe atterrare a Malpensa con volo privato intorno alle 12, mentre in queste ore è in atto un’emergenza Maltempo: un fulmine ha colpito l’Isola Comacina innescando un principio di incendio. Le fiamme sono ...