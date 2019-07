“Ma come fai?!” Martina Colombari | 44 anni | in bikini Tutti senza fiato

caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Se dovessimo proprio scegliere una ex Miss Italia “indimenticabile”, che nonostante glipassino è sempre al top allora quella non può che essere. Non che le altre siano da meno, sia chiaro, ma laè ricordata praticamente all’unanimitàuna delle più belle reginette di bellezza di sempre. Sarà per lo sguardo dolce ed eternamente giovane, per il look naturale da “ragazza della porta accanto” e per i modi gentili (anche se ha grinta da vendere), oltre che per il fisico perfetto. Nata a Riccione il 10 luglio 1975, è alta 1 metro e 75 per 52 chilogrammi e ancora oggi non ce n’è per nessuna seindossa il costume da bagno. Modella (ha sfilato per le maison di moda più famose al mondo), conduttrice televisiva, attrice e fotografa eletta Miss Italia nel lontano 1991, appena diplomata al liceo scientifico della sua città natale, a 44ha un corpo a ...

riotta : Non ricordo un momento in cui l'Italia sia stata isolata come adesso in Europa. Ogni scelta viene presa senza di no… - CottarelliCPI : Il governo raggiunge accordo con la Commissione Europea grazie, per la seconda volta in 6 mesi, alla revisione vers… - juventusfc : ?? @Adriien_Rabiiot: «La mia posizione preferita in campo è centrocampista sinistro, ma posso giocare anche in un ce… -