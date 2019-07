L’Under 21 riparte da Nicolato | ‘Mister fair play’

ilfogliettone

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Non e' arrivato in finale per un soffio, ma nel Mondiale Under 20 appena disputato in Polonia ha sicuramente segnato il gol piu' bello, commentando senza polemica il gol annullato dal Var in pieno recupero nella semifinale persa dagli azzurrini contro l'Ucraina. Forse anche per quello, per un bon-ton ("non vedo perche' dovrei parlare di ingiustizia, semmai e' un errore") spesso sconosciuto nel mondo del calcio, ma non solo per quello visto anche l'ottimo torno disputato, Paoloe' stato scelto oggi dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, per guidare il nuovo corso dell'Under 21, uscita un po' ridimensionata dall'Europeo giocato in casa. Tocchera' adesso a questo vicentino classe '66 cercare di riportare in auge la nazionale junior tra le piu' vittoriose negli ultimi decenni sul palcoscenico continentale.prende il posto di Gigi Di Biagio che ha guidato l'Under ...