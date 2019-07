Lukaku all’Inter | altro incontro con l’agente | trattativa che avanza con lo United

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Romeluè l’obiettivo in attacco dell’Inter. Lacon il Manchestercontinua e oggi è previsto un nuovocon Pastorello.“powered by Goal”L’Inter non ha intenzione di fermarsi nella sua corsa verso Romelu. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, in serata è previsto untra i dirigenti nerazzurri e l’agente dell’attaccante belga, ovvero Federico Pastorello.Intanto parallelamente continua laad oltranza con il Manchester. I nerazzurri faranno pressione sulla volontà del giocatore, che vuole sposare il progetto dell’Inter.Questo è solamente unindizio del fatto che Antonio Conte ha specificatamente richiesto Romeluall’Inter, anche se non sarà certo facile strapparlo al Manchester. Si attendono novità.L’attaccante belga nella scorsa stagione ha ...

SkySport : ? #Inter pronta all'assalto #SkyCalciomercato #Lukaku - EnzoArlotta29 : RT @mercatobiscione: “L’#Inter prova a stringere per #Lukaku. L'agente dell'attaccante, Federico #Pastorello, è nella sede del club in ques… - mercatobiscione : “L’#Inter prova a stringere per #Lukaku. L'agente dell'attaccante, Federico #Pastorello, è nella sede del club in q… -