Lucca Comics & Games 2019 | le ultime novità

Lucca Comics & Games - presentato il programma dell’edizione 2019 : Come già anticipato con il tanto chiacchierato manifesto di lancio, sarà Becoming Human il tema dell’edizione 2019 del Lucca Comics & Games, presentato in queste ore: postumanesimo, transumanesimo, intelligenza, volontà ed empatia saranno i fili conduttori dei vari eventi e delle varie iniziative di quest’anno. Spazio anche alle iniziative di Human Love, una rassegna dedicata a tutti i tipi d’amore, di coming out, di ...

Parte il conto alla rovescia al Lucca Comics & Games 2019 con una marea di dettagli : Lucca Comics & Games dà forma e corpo al tema dell'anno, Becoming Human, un manifesto culturale che prende vita attraverso il programma, le sue diverse interpretazioni, le occasioni di approfondimento, le riflessioni che nascono. Ecco il comunicato che ci avvicina all'evento.Cosa ci rende umani? In che modo, con quali strumenti e attraverso quali forme espressive manifestiamo la nostra umanità? Il festival ambisce a diventare il palcoscenico ...

Accuse di plagio per il poster del Lucca Comics & Games : la replica del festival : Fa discutere il poster dell'edizione 2019 del Lucca Comics & Games, finito al centro delle polemiche sul web per via di presunti plagi. A infastidire gli utenti una foto del Teatro del Giglio e le illustrazioni di Vladislav Ociacia. L'organizzazione della fiera del fumetto è intervenuta tempestivamente spiegando in cosa consiste la pratica del "photobashing".Continua a leggere

Lucca Comics & Games - le polemiche sul poster dell’edizione 2019 : È stato presentato lo scorso 10 maggio nell’ambito del Salone del libro di Torino il poster della prossima edizione del Lucca Comics & Games. La più grande manifestazione europea dedicata a fumetti e non solo terrà la sua prossima edizione dal 30 ottobre al 3 novembre prossimi. Rispettando la consuetudine che affida ogni anno il compito a un artista diverso, il manifesto svelato negli scorsi giorni è opera dell’illustratrice ...

Lucca Comics & Games : la locandina di Barbara Baldi e il tema dell'edizione 2019 - : I Martelli da Guerra di Dominic McDowall " Lucca Comics & Games celebra ancora la dimensione interattiva con il ricchissimo e fortunato mondo fantasy di Warhammer, Dominic McDowall, l'autore, ...