L' Ordinanza del Gip su Carola | la ricostruzione e il perché non ha infranto la legge

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’del Gip di Agrigento con la quale ieri sera è stato annullato l’arresto della capitana della Sea Watch 3Rackete è uno straordinario documento giudiziario che ricostruisce ora per ora l’odissea della nave a partire dal 12 giugno 2019. E dimostra nei fatti e in base al diritto internazionale recepito da decenni nel nostro Paese che la Capitananon solo non halaportando i migranti a Lampedusa, ma l’avrebbe fatto se avesse agito diversamente. Potenzialmente, potrebbe essere contestato ad altri (ministri, uomini delle forze dell’ordine, eccetera) la violazione di quelle norme.In base agli atti stessi della Guardia di Finanza (Guardia di Finanza prot. n. 0369315/2019 del 29/06/2019) - che nel documento il Gip riporta testualmente - emerge infatti la cronologia esatta degli eventi, al di ...

