L’ondata di caldo africano vista dalla Stazione Spaziale | Roma | Milano | Madrid e Parigi

L’ondata di Caldo di Giugno 2019 : L’Ondata di Caldo di Giugno 2019, è entrata nella storia della meteorologia per l’Europa Centro-Occidentale. In quel periodo infatti, un promontorio anticiclonico nord-africano, si distese dall’Algeria fin al Mare del Nord, apportando una forte ondata di calore. La massa d’aria aveva infatti temperature elevate, come vediamo dalla carta allegata, a livello isobarico di 850hpa (1550m), sui settori Alpini si raggiungeva ...

Previsioni Meteo Sardegna - continua L’ondata di caldo africano : oggi massime di +41°C : La Sardegna continua a fare conti con il caldo, l’afa e il pericolo incendi. La bolla di caldo africano, come preannunciato dalla Protezione civile regionale che ha esteso l’allerta per le alte temperature fino a sabato, ha fatto sentire pesantemente la sua influenza. Lo confermano le temperature registrate dalle stazione Meteo dell’Arpas: il termometro si e’ fermato a ben 41 gradi a Monti, nel Sassarese. Non e’ ...

Caldo africano in Emilia-Romagna : il punto sulL’ondata di calore e sulle alte concentrazioni di ozono : È ancora in atto l’ondata di calore che dal 26 giugno sta interessando tutto il territorio emiliano-romagnolo e, in generale, il bacino padano. Le condizioni meteorologiche – spiega Arpa Emilia-Romagna in una nota – favoriscono l’innalzamento dei valori dell’ozono in atmosfera, facendo registrare superamenti della soglia di informazione (media oraria 180 µg/m3) in 9 stazioni sulle 33 della rete regionale (il 26 giugno) e in 22 ...

Caldo africano : prosegue L’ondata di calore a Bologna - ecco come affrontarla : Continua l’ondata di Caldo in corso, con possibili disagi per i cittadini di Bologna, dei comuni limitrofi (Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena), e dell’area della pianura (Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d’Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San ...

Caldo africano - ONU : L’ondata record dimostra che “il mondo non può aspettare” : L’ondata di Caldo africano che sta affrontando gran parte d’Europa segue quelle che recentemente hanno colpito l’Australia, l’India, il Pakistan e alcune regioni del Medio Oriente: questi fenomeni dimostrano che “il mondo non può più aspettare progressi graduali contro il cambiamento climatico“, secondo l’ONU, che invita gli Stati ad attuare “cambiamenti profondi, trasformazioni sistemiche della ...

Meteo - il picco delL’ondata di caldo africano sull’Italia : temperature percepite di +48°C al Nord [DATI] : L’ondata di caldo africano che sta stringendo nella sua morsa l’Italia (e anche gran parte dell’Europa) ha fatto innalzare vertiginosamente le temperature massime con valori mediamente attorno ai +40°C. La situazione è ancora più complessa se si considerano le temperature percepite, che risentono di diversi fattori, tra cui l’umidità: secondo i dati ufficiali dell’Aeronautica Militare, si registrano picchi di +48°C ...

Meteo - nel pomeriggio il picco massimo delL’ondata di caldo africano : oltre +40°C al Centro/Nord [DATI LIVE] : L’ondata di caldo africano raggiungerà oggi pomeriggio il picco massimo al Nord Italia: tra le 17:00 e le 20:00 arriveranno le masse d’aria più calde, al punto che le temperature massime giornaliere si potranno raggiungere nel tardo pomeriggio. Intanto fa già caldissimo in tutto il Nord e nelle Regioni Centrali Tirreniche. Alle 12:30 del mattino abbiamo già +37°C a Firenze e Grosseto, +36°C a Roma, Milano, Latina e Ferrara. Molte ...

Caldo africano in Francia - attesi picchi di +44°C : “è L’ondata peggiore di sempre”. Penuria di bibite e test con asfalto rinfrescante : Nella Francia mai così turbata dal Caldo torrido dell’estate, con temperature che già oggi pomeriggio hanno superato i +40°C in alcune zone e domani arriveranno fino a +43/+44°C nell’area centrale del Paese, i responsabili di categoria evocano il rischio Penuria delle bevande fresche ai distributori automatici. In particolare, la Confe’de’ration Francaise du Commerce de Gros et International, evoca il rischio di ...

Previsioni Meteo - FOCUS sulL’ondata di caldo africano : Centro/Nord Italia verso i +40°C… e oltre! : Il fortunato motto che anima Buzz Lightyear in Toy Story, “verso l’infinito… e oltre!“, non era certo riferito all’escalation del caldo che sta interessando il nostro Pianeta, ma anche senza scomodare trend climatologici, possiamo oggi riproporlo a quello che sta succedendo nel Meteo di queste ore in Italia: l’ondata di caldo africano che è iniziata ieri con temperature elevatissime su gran parte del Paese, ...

Allerta Venezia - da domani L’ondata di caldo africano “soffocherà” la città per 3 giorni : E’ Allerta caldo nel Comune di Venezia. A comunicarlo è la Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav. L’Anticiclone subtropicale africano è in estensione e darà inizio alla prima ondata di calore da domani e per i prossimi tre giorni. La situazione di disagio fisico, prevalentemente intenso, si estenderà a tutto il territorio creando un abbassamento della ...

Arriva L’ondata di caldo africano : domani previsti +36°C in Valle d’Aosta e scatta il piano di sorveglianza : La presidenza della Regione Valle d’Aosta, con il supporto del sistema protezione civile e dell’ufficio meteorologico del Centro funzionale regionale e l’assessorato della Sanità, salute e politiche sociali in collaborazione con l’Azienda Usl della Valle d’Aosta rendono noto che in Valle d’Aosta è stato attivato il piano di sorveglianza e di risposta verso gli effetti sulla salute di ondate di calore anomalo. ...

Previsioni Meteo - L’ondata di caldo africano infuoca l’Italia : +41°C in Sardegna - +37°C sulle Alpi - ed è solo l’inizio : L’ondata di caldo africano ampiamente annunciata in tutte le Previsioni Meteo è iniziata oggi sull’Italia con temperature di fuoco. La Regione più calda è la Sardegna, dove il muro dei quaranta gradi centigradi è stato superato in molte località dell’isola. Le temperature massime giornaliere più alte, ancora parziali, sono di +41°C a San Gavino e Sennori, +40°C a Guspini, Asuni, Samugheo, Fenosu e Villa Verde, +39°C a Sassari, ...

Allerta per L’ondata di caldo in Francia : polemiche per il rinvio degli esami : Il governo francese ha deciso di rinviare gli esami delle scuole medie a causa dell’ondata di caldo in arrivo, che viene presa molto sul serio, nel ricordo dei morti del 2003: il rinvio ai primi giorni di luglio è stato deciso dal ministro dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer, che ieri ha annunciato che le prove d’esame slitteranno a lunedì e martedì, “per garantire la sicurezza degli studenti“. L’annuncio ha ...