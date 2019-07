Lo scontro tra Pauley Perrette e Mark Harmon di NCIS finirà in tribunale?

Sondaggi Demos : scontro tra insegnanti e genitori in aumento : Sondaggi Demos: scontro tra insegnanti e genitori in aumento Le notizie di aggressioni nei confronti degli insegnanti da parte di genitori poco soddisfatti del loro operato sono ormai all’ordine del giorno. Sul tema Panorama ha raccolto le testimonianze di diversi docenti vittima di violenza. Al centro di queste aggressioni quasi sempre c’è un disaccordo sul giudizio dato dal professore al proprio/a figlio/a. Secondo un ...

Lecce - violento scontro sulla strada provinciale : muore un 52enne : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato ieri, nel primo pomeriggio, in provincia di Lecce, precisamente sulla strada provinciale che collega Taviano a Casarano, due paesini dell'hinterland. Per cause ancora tutte ancora in corso di accertamento due veicoli, una Fiat Palio, condotta da un 52enne, Lorenzo Abatelillo, e una Opel Zafira, alla cui guida c'era un ragazzo di 27 anni che stava andando al lavoro, si sono scontrate. Ad avere la ...

Il governo vara il salva-conti : scontro su tasse e autostrade : Come promesso e annunciato il governo ha corretto i conti. E l'ha fatto non solo approvando la nota di assestamento (-7,6 miliardi di deficit), ma varando anche un decreto ad hoc che congela 1,5...

Incidente sulla Pozzallo Modica : scontro tra due auto : Incidente stradale ieri sulla Sp194, la Pozzallo Modica. Due le auto coinvolte, due Opel Corsa, e quattro i feriti, due pozzallesi e due Modicani

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati - è scontro social tra i due : La coppia, uscita da Uomini e Donne da circa un mese, ha confermato la rottura attraverso i social. I rumors sul presunto tradimento di Manuel durante il viaggio a Ibiza avrebbero incrinato un rapporto mai decollato. E sui social volano gli stracci tra i due.\\ Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati. A poco meno di un mese dell’uscita dal programma Uomini e Donne come coppia, Giulia e Manuel hanno deciso di interrompere ...

Treviso - scontro in pista sfiorato tra due aerei Ryanair. Ansv : “Colpa della torre di controllo” : L'incidente lo scorso 7 maggio. Sul caso indaga l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei voli (Ansv) mette sotto accusa la torre di controllo dello scalo veneto: "Mancano procedure su traffico in avvicinamento".Continua a leggere

Sulla cattura dell'orso M49 in Trentino è scontro tra Regione e ministero : Il governatore Trentino Maurizio Fugatti ha ordinato la cattura dell'orso M49 perché "concreto pericolo di ordine e sicurezza pubblica", ma il ministro all'Ambiente Sergio Costa risponde prontamente sui social affermando che "non può farlo". Prosegue il botta e risposta tra la Provincia di Trento ed il Governo sul tema dei plantigradi tra le montagne del Trentino. Fugatti, che aveva accusato il ministro di non aver risposto ...

scontro tra auto e trattore - 3 morti : 19.15 Incidente mortale alle porte di Ravenna. Tre persone hanno perso la vita nello Scontro avvenuto tra un'auto e un trattore con rimorchio a Glorie di Mezzano. L'incidente è avvenuto sulla Reale, nei pressi dell'incrocio con via della Ferrovia. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell'ordine, due ambulanze e un elicottero.

Sea Watch - scontro tra Salvini e la Francia. La Germania : «Non criminalizzare il soccorso in mare» : Dura nota del governo francese: «La chiusura dei porti è una violazione del diritto del mare». Il ministro dell’Interno italiano: «Non prendiamo lezioni dalla Francia». Berlino: «Soccorrere vite umane non può essere criminalizzato». Critiche anche dal Lussemburgo

Il concerto di Vasco Rossi a Cagliari ha rischiato di saltare - duro scontro tra Regione Sardegna e Live Nation : Il concerto di Vasco Rossi a Cagliari ha rischiato di saltare. Questo è quanto emerge nelle ultime ore, nelle quali si era perfino detto che l'organizzazione non avrebbe intenzione di tornare in Sardegna per altri eventi. A qualche giorno dal primo dei concerti in Sardegna, Antonella Lodi di Live Nation avrebbe ricordato all'Assessore al Turismo Gianni Chessa quali fossero le condizioni da rispettare perché i concerti fossero confermati, ...

Vincent Lambert - Cassazione : “Stop alle cure”. Ma è scontro tra la moglie e i genitori : Nuovo colpo di scena giudiziario nel caso del tetraplegico francese in coma vegetativo: riaperta la possibilità di interrompere idratazione e alimentazione. La moglie: Vincent non avrebbe voluto vivere in questo stato". Ma i genitori si oppongono duramente: "Questo è omicidio".Continua a leggere

Il Segreto - trame Spagna : brutto incidente per la Ramos durante lo scontro con suo marito : Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Spagna, nelle puntate iberiche de Il Segreto da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio, la perfida Antolina Ramos avrà un brutto incidente e potrebbe uscire definitivamente di scena. In particolare, secondo gli spoiler della prossima settimana, l'ex ancella si incontrerà con il suo ex marito Isaac Guerrero e avranno una bruttissima lite. Lo scopo della perfida biondina sarà quello di ...

Autoscontro. Salvini riprende Di Maio : "Su Autostrade sbaglia - attenti a dare giudizi sommari" : Matteo Salvini riprende pubblicamente Luigi Di Maio, invitandolo alla cautela nelle sue dichiarazioni contro aziende che assicurano migliaia di posti di lavoro. Il riferimento è alla polemica con Autostrade, società del gruppo Atlantia che fa capo alla famiglia Benetton, ma anche allo scontro in atto con Arcelor Mittal, che ha investito sul post-Ilva a Taranto e ora minaccia di lasciare a settembre.In un’intervista alla ...