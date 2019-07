LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 3 luglio Fabbiano-Karlovic si decide al

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - 6-7 - 4-3 - ancora nessun break nel quinto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Difesa maestosa di Fabbiano che poi chiude con un passante da cineteca! 30-40 Rovescio in rete del pugliese, momento difficile. 30-30 Slice lungo di Fabbiano. 30-15 Risposta corta di Karlovic che sorprende il rivale. 30-0 Prima vincente del pugliese. 15-0 Servizio e dritto vincente di Fabbiano. 4-4 Ace numero 36 e battuta tenuta a zero. 40-0 Ace tanto per cambiare di Karlovic. 30-0 Serve ...

LIVE Seppi-Pella 1-1 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : inizio equilibrato nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si va ai vantaggi in questo terzo game del primo set tra Seppi e Pella, con l’azzurro che cerca di mettere sotto pressione l’argentino già da questi primi scambi 1-1 Seppi tiene bene il servizio e pareggia il conto nel secondo game del primo set. L’argentino Pella al servizio 40-15 Seppi al servizio è sicuro e martella bene da fondo campo, realizzando punti importanti in ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - 6-7 - 3-2 - avvio di quinto set senza break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Passante straordinario dell’azzurro. 3-2 Non passa ancora la risposta del croato. 40-15 Prima eccezionale di Fabbiano. 30-15 Dritto di Karlovic sul nastro. 15-15 Smorzata di Fabbiano in rete. 15-0 Prima vincente per il pugliese. 2-2 Seconda ancora sulla riga, Fabbiano non può nulla. 40-15 Stavolta il punto lo frutta la seconda. 30-15 Prima vincente di Karlovic. 15-15 Doppio fallo ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - 6-7 - si decide tutto al quinto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-7 Rischia troppo con il dritto Fabbiano, si decide tutto al quinto set. 4-6 Largo il passante di Fabbiano, due set point per il croato. 4-5 Karlovic si apre il campo e poi chiude con lo smash. 4-4 Risposta di Fabbiano troppo profonda. 4-3 ACE VITALE DI FABBIANO! 3-3 Risposta profonda di Karlovic che sorprende l’azzurro. 3-2 Prima al corpo vincente per il croato. 3-1 Bel punto di ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - 4-5 - Fabbiano serve per rimanere nel set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Passante stupendo di Fabbiano sul serve and volley di Karlovic. 30-15 Doppio fallo per Karlovic. 30-0 Prima vincente tanto per cambiare. 15-0 Subito ace per il croato. 5-5 Lungo l’attacco di Karlovic. 40-15 Fabbiano trova bene la riga con il dritto. 30-15 Il rovescio resta sulla racchetta a Karlovic. 15-15 Il croato risponde profondo e sorprende Fabbiano. 15-0 Slice troppo ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - 3-4 - prosegue senza break il quarto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Smorzata del croato fermata dal nastro. 15-15 Volèe di Karlovic che si insacca in rete. 0-15 Passante di Fabbiano troppo lungo. 3-4 Prima al corpo impossibile da prendere per Fabbiano. 40-30 Si salva sempre con la prima il croato. 30-30 Ancora volèe troppo profonda per Karlovic. 30-15 Karlovic raggiunge quota 30 ace. 15-15 Ace del croato. 0-15 Volèe lunga di Karlovic. 3-3 Chiude con la ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - 1-2 - avvio di quarto set senza break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Serve and volley che consente al croato di chiudere a zero. 40-0 Ancora una prima vincente di Karlovic. 30-0 Prima poderosa giocata dal croato. 15-0 Risposta di Fabbiano larga di un nulla. 2-2 Risposta lunga di Karlovic. A-40 Ace di Fabbiano! 40-40 Fabbiano chiama un challenge ma la palla era buona. 40-30 Stringe troppo il dritto l’azzurro. 40-15 Stecca il dritto Fabbiano. 40-0 ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - azzurro ad un set dalla vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Ottimo passante dell’azzurro. 40-30 Spettacolare punto di Fabbiano che manda Karlovic per tutto il campo e poi lo punisce sempre con il dritto. 30-30 Karlovic non trova l’incrocio per poco con lo slice. 15-30 Fabbiano sbaglia la smorzata. 15-15 Doppio fallo per il pugliese. 15-0 Fabbiano fa correre il croato e poi lo sorprende con il destro lungolinea. 0-1 Altro ace, tanto per ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 5-2 - conserva il break di vantaggio il pugliese! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Seconda vincente per l’azzurro che conduce ora 2-1 nei set. 40-0 Stavolta risponde largo Karlovic, tre set point per Fabbiano. 30-0 Risponde ancora lungo il croato. 15-0 Prima al corpo vincente di Fabbiano. 5-3 Ace per Karlovic che vince il game a zero. 40-0 Risposta out dell’azzurro. 30-0 Grande stop volley del croato sul tentativo di passante di Fabbiano. 15-0 Prima di ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 4-1 - reazione immediata del pugliese nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Tiene con il dritto Fabbiano! 40-15 Sbaglia di dritto in avanzamento Karlovic 30-15 Altro buon punto di Fabbiano 15-15 Contropiede di Fabbiano 0-15 Sbaglia il dritto Fabbiano, Karlovic aveva riprovato il chip&charge 3-1 Tiene il servizio Karlovic 40-0 Stavolta trova una gran demivolée di rovescio Karlovic 30-0 Ace di Karlovic 15-0 Ace di Karlovic 3-0 E tiene a zero Fabbiano! 40-0 ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Fabbiano-Karlovic un set pari. Wawrinka e Opelka al quinto. In campo Pliskova : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 - tie-break a favore del croato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Grande risposta incrociata di rovescio di Fabbiano! 30-15 Ace numero 17 di Karlovic 15-15 S’incarta venendo a rete Karlovic 15-0 Ace di Karlovic 1-0 Buon turno di servizio di Fabbiano 40-15 Prima al corpo di Fabbiano 30-15 Rovescio in rete di Karlovic 15-15 Sbaglia malamente di dritto Karlovic 0-15 Buona risposta di Karlovic Dopo un breve momento in cui Fabbiano è uscito dal campo, ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-6 - tie-break del secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 SET POINT FABBIANO: dritto lungo di Karlovic 5-5 Ottima prima di Fabbiano 4-5 Non supera la rete il passante di dritto lungolinea di Fabbiano in risposta 4-4 Si prende il punto a rete Karlovic 4-3 Servizio vincente di Fabbiano 3-3 Perde il controllo del rovescio Karlovic, si cambia campo 2-3 Ace numero 15 di Karlovic 2-2 Servizio e smash di dritto di Karlovic 2-1 Aggredisce Karlovic ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Fabbiano avanti 6-3 con Karlovic - fasi decisive del secondo set. Wawrinka in vantaggio con Opelka. In campo Pliskova : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...