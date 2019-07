LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA | risultati 3 luglio Bene Bilotta | Cosoli ed

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 TUFFI – Laurain finale nel metro femminile. Vince la semifinale la messicana Hernandex Monzon davanti alla statunitense Lenz e alla canadese Vallee. Sewsta l’azzurra con 218.40 15.35 TUFFI – Quinto posto di Lauranella prima semifinale del metro femminle con 218.40. Finale molto complicata per l’azzurra. Guida per ora la canadese Vallee con 228.60 14.56 BASKET – Finale: Taipei-Slovacchia 75-54. 14.50 TUFFI – Solo cinque le atlete iscritte alle semifinali del metro donne. Tra queste l’azzurra Laura14.45 BASKET – Finali: Australia-Finlandia 68-51, Repubblica Ceca-Ungheria 56-54 14.36 BASKET – Aggiornamenti basket femminile: Russia-Romania 52-21 finale, Repubblica Ceca-Ungheria 53-54, Australia-Finlandia 64-46, Taipei-Slovacchia 64-43. 14.30 BASKET ...

