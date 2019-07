LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA | dalle 21 00 la cerimonia d’apertura

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33: Si chiude qui la seconda giornata di gare all’Universiade di. Appuntamento a questa sera per ladi Apertura. Buon pomeriggio 16.20 GINNASTICA ARTISTICA – Si è conclude la prima fase della qualificazione maschile riservata ai gruppi misti maschili: in testa c’è il brasiliano Porto con 80.350 davanti all’azero Tikhonov (80.100) e all’ucraino Hryko (79.725). Domani in pedana Russo, Patron, Sarrugerio 16.10 TUFFI – Laura Bilotta in finale nel metro femminile. Vince la semifinale la messicana Hernandex Monzon davanti alla statunitense Lenz e alla canadese Vallee. Sewsta l’azzurra con 218.40 15.35 TUFFI – Quinto posto di Laura Bilotta nella prima semifinale del metro femminle con 218.40. Finale molto complicata per l’azzurra. Guida per ora la canadese Vallee con ...

