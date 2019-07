LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA | dalle 21 00 la cerimonia d’apertura con Ilaria

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : dalle 21.00 la cerimonia d’apertura : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33: Si chiude qui la seconda giornata di gare all’Universiade di Napoli. Appuntamento a questa sera per la cerimonia di Apertura. Buon pomeriggio 16.20 GINNASTICA ARTISTICA – Si è conclude la prima fase della qualificazione maschile riservata ai gruppi misti maschili: in testa c’è il brasiliano Porto con 80.350 davanti all’azero Tikhonov (80.100) e all’ucraino ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Bene Bilotta - Cosoli ed Auber nei tuffi : 16.10 tuffi – Laura Bilotta in finale nel metro femminile. Vince la semifinale la messicana Hernandex Monzon davanti alla statunitense Lenz e alla canadese Vallee. Sewsta l'azzurra con 218.40 15.35 tuffi – Quinto posto di Laura Bilotta nella prima semifinale del metro femminle con 218.40. Finale molto complicata per l'azzurra. Guida per ora la canadese Vallee con ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Bene Cosoli ed Auber nei tuffi : 12.53 BASKET – Tra pochi minuti inizieranno quattro gare del girone di qualificazione del torneo femminile: Cina Tiapei-Slovacchia, Finlandia-Australia, Repubblica Ceca-Ungheria, Romania-Russia 12.46 tuffi – Le italiane impegnate in questa prima fase sono Flavia Pallotta e Laura Bilotta. 12.38 tuffi – A breve inizieranno le eliminatorie del trampolino da 1 metro ...