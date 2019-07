LIVE Fabbiano-Karlovic | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-3 6-7 6-3 | 6-7 | 6-4 | il pugliese

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-6VOLA AL TERZO TURNO!!! Sbaglia la volèeche regala il match all’azzurro (6-3, 6-7, 6-3, 6-7, 6-4). 40-A Passante vincente disulla seconda dell’avversario! 40-40 Ancora ace di. 30-40 Ace del croato che salva il primo match point. 15-40 Doppio fallo di! Due match point per l’azzurro. 15-30 Risposta potente di, sbaglia la volèe. 15-15 Doppio fallo per il croato. 15-0 Serve and volley di. 5-4 Risposta in rete di. A-40 Contropiede vincente dell’azzurro. 40-40 Fretta nel concludere ed errore non forzato per. A-40 Spinge con il dritto in modo efficiente il. 40-40 Scappa il rovescio a. A-40 Rovescio difuori misura. 40-40 Difesa maestosa diche poi chiude con un passante da cineteca! 30-40 ...

