L’Italia stretta tra giovani che non trovano lavoro e un governo anti-impresa

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’Italia della torrida estate 2019 è lacerata, ancora una volta, da profonde contraddizioni. Tra un’economia stagnante, a crescita zero o poco più (a dispetto delle previsioni del premier Giuseppe Conte che ancora pochi mesi fa preannunciava “un anno bellissimo” e dell’ex ministro Paolo Savona che proclamava una crescita del 2% ) e un “Decreto Crescita” che promette vaghezze ma in concreto paralizza ancora di più il paese e suscita critiche sia di Confindustria che dei sindacati. Tra l’annuncio Istat del record dei posti die i dati che parlano di produttività ancora in caduta (e dunque di occupazione di bassa qualità). Tra unche si muove pesantemente contro le imprese (gli attacchi del vicepremier Di Maio contro Atla-Autostrade, giudicata “decotta” a mercati aperti e ...

lucia_ticozzi : @francescatotolo @alarm_phone @PVolontaires L'unica 'cosa' certissima è proprio la stretta collaborazione, tra scaf… - Luigi695 : Nella #UE, l'Italia, con queste donne sarà stretta dentro una 'gabbia d'acciaio' per citare Max Weber. La prima una… - Bob_Capperman : @redlory63 @EnricoLetta @EmmanuelMacron L'Italia di #Salvini è stretta attorno a #Trump che è contro questa EU e la… -